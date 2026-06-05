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ANM anunță că vara începe cu temperaturi peste medie. Vestul țării va resimți cel mai puternic efectele

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ANM anunță că vara începe cu temperaturi peste medie. Vestul țării va resimți cel mai puternic efecteleCaniculă. Sursa: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) estimează temperaturi peste valorile normale în mare parte din România în perioada 8 iunie – 6 iulie 2026, cu cele mai mari abateri în vestul țării.

Potrivit prognozei publicate de instituție, unele regiuni vor avea parte și de precipitații sub nivelul obișnuit pentru această perioadă.

Prognoza pe patru săptămâni indică o tendință de încălzire persistentă, în special în zonele vestice și centrale. În același timp, regimul pluviometric va fi deficitar în anumite intervale, în special în vest și în regiunile intracarpatice.

Prima jumătate a lunii iunie începe cu vreme mai caldă în vest

În intervalul 8–15 iunie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în jumătatea vestică a țării, mai ales în extremitatea de vest. În restul regiunilor, valorile termice vor fi apropiate de normalul climatologic.

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În ceea ce privește precipitațiile, ANM estimează cantități apropiate de media perioadei în estul și sudul țării. În celelalte regiuni, ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, deficitul fiind mai accentuat în vest.

Temperaturi peste medie și precipitații apropiate de normal între 15 și 22 iunie

A doua săptămână a intervalului analizat aduce temperaturi ușor peste valorile obișnuite în regiunile vestice, sud-vestice și centrale.

În restul țării, vremea va rămâne apropiată de normal din punct de vedere termic.

Meteorologii estimează că regimul pluviometric va fi echilibrat, iar cantitățile de precipitații se vor situa în jurul valorilor specifice perioadei la nivel național.

Ultima decadă din iunie, cea mai caldă perioadă din prognoză

Potrivit ANM, intervalul 22–29 iunie va aduce cele mai importante abateri pozitive de temperatură.

Cu excepția regiunilor sud-estice, unde valorile termice vor rămâne apropiate de mediile multianuale, cea mai mare parte a țării va înregistra temperaturi peste normalul perioadei. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul României.

În aceeași perioadă, cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării se vor apropia de nivelurile normale pentru sfârșitul lunii iunie.

Tendința de încălzire continuă și la începutul lunii iulie

Pentru intervalul 29 iunie – 6 iulie, meteorologii prognozează temperaturi medii ușor peste cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor.

Căldură

Căldură/ Sursa foto iStock

Vestul țării rămâne zona cu cele mai pronunțate valori termice peste normal. În privința precipitațiilor, estimările indică un regim apropiat de media climatologică la nivelul întregii țări.

Ce indică prognoza ANM pentru următoarea lună

Datele publicate de ANM arată că România va traversa o perioadă caracterizată de temperaturi peste normalul climatologic, în special în vest și centru.

Deși nu sunt estimate episoade generalizate de secetă, deficitul de precipitații prognozat pentru anumite regiuni poate influența condițiile agricole și resursele locale de apă, mai ales în zonele unde ploile vor fi sub media obișnuită.

Meteorologii subliniază că prognoza pe patru săptămâni indică tendințele generale ale vremii și poate fi actualizată pe măsură ce devin disponibile noi date de observație și modelare.

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