Ziua Națională, sărbătorită la Alba Iulia. Mii de oameni sunt așteptați la parada militară din centrul orașului

Alba Iulia, simbol al Marii Uniri, va găzdui și anul acesta principalele evenimente dedicate Zilei Naționale a României. Premierul Ilie Bolojan și-a anunțat prezența la parada militară de pe bulevardul central al orașului. Tot la Alba Iulia, AUR și-a programat congresul în preajma datei de 1 Decembrie, iar George Simion, reales recent la conducerea partidului, va participa la ceremonii. De asemenea, Călin Georgescu și Diana Șoșoacă, liderul SOS România, sunt așteptați în Alba Iulia.

Evenimentul va costa aproape un milion de lei. La începutul lunii noiembrie, Guvernul a aprobat alocarea a 900.000 de lei din fondul de rezervă bugetară: 506.000 de lei pentru Primăria Alba Iulia și 394.000 pentru Consiliul Județean Alba.

Mii de persoane sunt așteptate în capitala Marii Uniri.

„Este foarte bogat programul, cu foarte, foarte multe evenimente. (...) Cu toate ingredientele necesare, cu paradă militară, cu Te Deum, cu depunere de coroane şi jerbe la corifeii Unirii cu evenimente culturale, chiar sportive, Crosul Unirii şi alte lucruri pe care de fiecare dată noi le-am făcut. Sigur, spectacole de muzică folclorică, patriotice, nu numai, şi, bineînţeles, vom încheia cu tradiţionalul foc de artificii în seara zilei de 1 decembrie”, declara, în 21 noiembrie, primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleşa, potrivit News.

Edilul local estimează că, pe baza experienței anilor anteriori, aproximativ 20-25.000 de persoane vor fi prezente la festivitățile de Ziua Națională. Ceremonia va începe la ora 13.15 cu depunerea de coroane și jerbe de flori la Monumentul „Marii Uniri”, detașamentul de onoare fiind alcătuit din militari ai Batalionului 136 Geniu „Apulum”.

La ora 14.00 va avea loc defilarea trupelor și a tehnicii militare pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, cu participarea a peste 1.000 de militari din Divizia 4 Infanterie „Gemina”, Forțele pentru Operații Speciale, Batalionul 136 Geniu „Apulum”, Batalionul 26 Cercetare-Supraveghere „Avram Iancu”, Batalionul 814 Tancuri „Mihai Vodă”, Jandarmeria Alba, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, Poliția Județeană, Administrația Națională a Penitenciarelor, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”.

La paradă vor participa și personalul Muzeului Național al Unirii, Crucea Roșie Română filiala Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Alba, Asociația de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I” și grupul „Pandurii Vladimirescu” din Mehedinți.

Defilarea va include 18 detașamente cu tehnică terestră: vehicule de luptă VAMTAC și JLTV, sisteme de artilerie GEPARD, HIMARS și LAROM, transportoare PIRANHA III și V, autospeciale de intervenție și alte mijloace logistice, precum și elicoptere IAR 330 M, IAR 330 PUMA „SOCAT” și avioane F-16 Fighting Falcon ale Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.

La eveniment vor participa și militari și tehnică de luptă din Polonia, parte a Brigăzii Multinaționale Sud-Est, conform programului oficial.

Alba Iulia va fi, și anul acesta, punctul central al scenei suveraniste de Ziua Națională. AUR organizează congresul său în oraș, iar SOS România pregătește, de asemenea, un eveniment propriu.

Lidia Vadim Tudor și-a anunțat sosirea pe rețelele sociale, în timp ce Oana Zăvoranu a transmis fanilor că va fi prezentă „să-și onoreze țara, momentan… acaparată de dușmani”. Călin Georgescu va participa la Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina, unde își așteaptă susținătorii „cu inimă deschisă, cu dor și cu drag”.

Deși par uniți în idealul suveranist, tensiunile dintre AUR, SOS și Georgescu sunt evidente. Inițial, Georgescu urma să se afle la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan, însă câteva zile înainte de 1 Decembrie a schimbat locația din „motive organizatorice”, stabilind evenimentul la Monumentul Unirii. Jurnaliștii locali notează că traseul inițial includea și Marșul Unirii organizat de George Simion, care nu a dorit ca evenimentele să se desfășoare împreună. Autoritățile au mutat astfel manifestația lui Georgescu, acordându-i autorizație între orele 8:00 și 11:00.

Premierul Ilie Bolojan este, de asemenea, așteptat la Alba Iulia, iar unii anticipă reacții zgomotoase din partea suveraniștilor față de măsurile guvernamentale. Oponenții Puterii au început deja să manifeste, duminică, când huiduielile au însoțit depunerea unei coroane din partea președintelui Nicușor Dan.