Doi elevi din Alba Iulia au organizat o bătaie în curtea școlii. Imagini cu încurajările colegilor

Doi elevi de la o școală gimnazială din municipiul Alba Iulia au pus la cale o bătaie în curtea unității de învățământ, sub privirile colegilor. Scenele violente au fost filmate de copii, iar poliția a deschis o anchetă, potrivit IPJ Alba.

Incidentele violente au avut loc la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, unde doi elevi, de 13, respectiv 14 ani, s-au lovit cu pumnii și picioarele sub privirile și în uralele colegilor.

„Din primele verificări efectuate de poliţişti, a reieşit că, în data de 26 martie 2026, în jurul orei 12.00, doi minori, în vârstă de 13, respectiv 14 ani, ambii din municipiul Alba Iulia, în timp ce se aflau în curtea unei unităţi de învăţământ, pe fondul unui conflict spontan, s-ar fi agresat fizic reciproc, fără a-şi crea leziuni vizibile”, a anunțat IPJ Alba.

Potrivit ziarulunirea.ro, care a publicat imaginile, scenele s-au petrecut joi, iar după ce a aflat despre incident, conducerea școlii a anunțat autoritățile.

Polițiștii de ordine publică ai Poliției Municipiului Alba Iulia au deschis o anchetă pentru infracțiunea de lovirea sau alte violențe. „Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe”, a transmis IPJ Alba.

