Doi elevi din Alba Iulia au organizat o bătaie în curtea școlii. Imagini cu încurajările colegilor

Doi elevi de la o școală gimnazială din municipiul Alba Iulia au pus la cale o bătaie în curtea unității de învățământ, sub privirile colegilor. Scenele violente au fost filmate de copii, iar poliția a deschis o anchetă, potrivit IPJ Alba.

Bătaie între doi elevi, sub privirile colegilor la școală

Incidentele violente au avut loc la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, unde doi elevi, de 13, respectiv 14 ani, s-au lovit cu pumnii și picioarele sub privirile și în uralele colegilor.

„Din primele verificări efectuate de poliţişti, a reieşit că, în data de 26 martie 2026, în jurul orei 12.00, doi minori, în vârstă de 13, respectiv 14 ani, ambii din municipiul Alba Iulia, în timp ce se aflau în curtea unei unităţi de învăţământ, pe fondul unui conflict spontan, s-ar fi agresat fizic reciproc, fără a-şi crea leziuni vizibile”, a anunțat IPJ Alba.

Poliția a deschis o anchetă pentru lovire și alte violențe

Potrivit ziarulunirea.ro, care a publicat imaginile, scenele s-au petrecut joi, iar după ce a aflat despre incident, conducerea școlii a anunțat autoritățile.

Polițiștii de ordine publică ai Poliției Municipiului Alba Iulia au deschis o anchetă pentru infracțiunea de lovirea sau alte violențe. „Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe”, a transmis IPJ Alba.

Incident similar într-un liceu din Târgu Jiu

Reamintim că un incident similar a avut loc la un liceu din țară. O elevă de 17 ani a sunat la 112 după ce a fost agresată de un coleg de clasă, incidentul având loc la Colegiul „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, în timpul unei pauze. Deși incidentul a avut loc în urmă cu aproximativ două săptămâni, cazul a devenit public ulterior.

„La data de 12 martie 2026, în jurul orei 14.20, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu-Jiu au fost sesizați prin apel 112 de către o tânără de 17 ani, din localitate, elevă la un colegiu din municipiu, cu privire la faptul că în jurul orei 14.10, în timp ce se afla în pauza dintre cursuri, în urma unui conflict spontan, ar fi avut o altercație cu un coleg de clasă, lovindu-se reciproc. Persoanelor în cauză li s-au adus la cunoștință prevederile Legii 26/2024 și nu au dorit parcurgerea formularului de evaluare a riscului, s-au opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-le înmânată cerere pentru a se adresa instanței”, a transmis IPJ Gorj.

