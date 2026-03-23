România a ridicat din nou avioanele F-16 de la sol după un posibil incident cu drone la Tulcea

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a emis, luni seara, un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din judeţul Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Anunţul a fost transmis în contextul unui nou atac cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei, în aceeași seară. Potrivit IGSU, alerta este valabilă aproximativ o oră şi jumătate.

În urma bombardamentului de la granița României, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a ridicat de la sol două avioane F-16.

Locuitorii din judeţul Tulcea sunt sfătuiți, prin mesajul RO-Alert, să nu intre în panică şi să rămână în locuințe. Totodată, aceştia trebuie să stea departe de pereții exteriori şi de geamuri, dacă nu se pot adăposti în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţii exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, a transmis IGSU.

Mesajul RO-Alert emis în această seară pentru judeţul Tulcea vine la mai puţin de 24 de ore după o alertă similară, primită de localnicii din nordul judeţului. Şi atunci, reprezentanţii IGSU au avertizat populaţia asupra posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” din judeţul Tulcea a transmis ieri că alerta a fost emisă după ce Statul Major al Forţelor Aeriene (SMFA) a detectat un grup de ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc.

Referitor la mesajul RO-Alert emis în această seară, oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” au anunţat că, până la ora 20:00, nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgenţă 112.

De la începutul acestui an, potrivit datelor furnizate Agerpres de Ministerul Apărării Naţionale, Rusia a lansat peste 15 atacuri în apropierea graniţei româno-ucrainene. În cel puţin zece dintre aceste cazuri, autorităţile au ridicat aeronave din Serviciul de Poliţie Aeriană pentru monitorizare şi gestionare.