Drone suspecte lângă o bază SUA ce adăpostește bombardiere nucleare

Baza aeriana Barksdale / Sursa foto: Airman 1st Class Benjamin Gonsier - https://www.dvidshub.net/image/609888, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39470852
O bază a Forțelor Aeriene ale SUA care găzduiește bombardiere B-52 capabile să transporte arme nucleare a detectat „mai multe drone neautorizate” în vecinătatea sa la începutul acestei luni, a confirmat un oficial al bazei pentru Fox News.

„Baza Forțelor Aeriene Barksdale a detectat mai multe drone neautorizate care operau în spațiul nostru aerian în săptămâna de 9 martie”, a declarat vineri un purtător de cuvânt al bazei AFB Barksdale pentru Fox News Digital.

Purtătorul de cuvânt a adăugat: „Zborul cu o dronă deasupra unei instalații militare nu este doar o problemă de siguranță, ci este o infracțiune în conformitate cu legislația federală.”

Anchetă pentru găsirea celor care au trimis dronele deasupra bazei Barksdale

Oficialii bazei colaborează îndeaproape cu agențiile federale și locale de aplicare a legii pentru a investiga observările de drone, a declarat purtătorul de cuvânt.

Cum se tratau oamenii preistorici și ce antibiotic natural foloseau
Schimbări importante pentru șoferi. Noile reguli schimbă piața auto și prețurile mașinilor
„Securitatea instalației noastre și siguranța oamenilor noștri sunt priorități de top și vom continua să monitorizăm cu atenție spațiul nostru aerian”, a adăugat oficialul.

Barksdale se află la est de Shreveport, Louisiana, și cuprinde 22.000 de acri, cu o populație de aproximativ 15.000 de locuitori.

sursa foto: dreamstime.com

Un oficial spune că nu păreau drone ale unui pasionat

Detectările dronelor au loc în contextul unei securități sporite la bazele Forțelor Aeriene din SUA, în timp ce războiul din Iran continuă.

Un ordin de izolare la domiciliu a fost emis pe 9 martie la bază, care a fost ridicat la scurt timp după aceea, dar urmărirea dronelor a continuat pe tot parcursul săptămânii.

Mick Mulroy, fost secretar adjunct al apărării pentru Orientul Mijlociu, a declarat pentru ABC News că nu arată ca un pasionat obișnuit de drone.

„Părea că a fost o acțiune deliberată și intenționată, doar pentru a vedea cum vor reacționa”, a spus el. „Este foarte tulburător să vezi această sondă pe o bază din Statele Unite.”

09:48 - Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv
09:39 - Cum se tratau oamenii preistorici și ce antibiotic natural foloseau
09:34 - Panama intră în conflict deschis cu o firmă din Hong Kong din cauza concesiunilor portuare
09:29 - Claudiu Târziu acuză lipsa de reacție a Guvernului. Statul ar câștiga mai mult din scumpirea carburanților
09:21 - Manchester United pierde puncte pe terenul lui Bournemouth. Remiză spectaculoasă în Premier League
09:11 - Drone suspecte lângă o bază SUA ce adăpostește bombardiere nucleare

Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv
Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv
Silviu Mănăstrie: Cum și-a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat. Dedesubturile afacerilor din Oradea
Silviu Mănăstrie: Cum și-a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat. Dedesubturile afacerilor din Oradea
Silviu Mănăstire: Bolojan, legat de rețeaua Soroș prin intermediul lui Coldea
Silviu Mănăstire: Bolojan, legat de rețeaua Soroș prin intermediul lui Coldea

