Drone suspecte lângă o bază SUA ce adăpostește bombardiere nucleare

O bază a Forțelor Aeriene ale SUA care găzduiește bombardiere B-52 capabile să transporte arme nucleare a detectat „mai multe drone neautorizate” în vecinătatea sa la începutul acestei luni, a confirmat un oficial al bazei pentru Fox News.

„Baza Forțelor Aeriene Barksdale a detectat mai multe drone neautorizate care operau în spațiul nostru aerian în săptămâna de 9 martie”, a declarat vineri un purtător de cuvânt al bazei AFB Barksdale pentru Fox News Digital.

Purtătorul de cuvânt a adăugat: „Zborul cu o dronă deasupra unei instalații militare nu este doar o problemă de siguranță, ci este o infracțiune în conformitate cu legislația federală.”

Oficialii bazei colaborează îndeaproape cu agențiile federale și locale de aplicare a legii pentru a investiga observările de drone, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Securitatea instalației noastre și siguranța oamenilor noștri sunt priorități de top și vom continua să monitorizăm cu atenție spațiul nostru aerian”, a adăugat oficialul.

Barksdale se află la est de Shreveport, Louisiana, și cuprinde 22.000 de acri, cu o populație de aproximativ 15.000 de locuitori.

Detectările dronelor au loc în contextul unei securități sporite la bazele Forțelor Aeriene din SUA, în timp ce războiul din Iran continuă.

Un ordin de izolare la domiciliu a fost emis pe 9 martie la bază, care a fost ridicat la scurt timp după aceea, dar urmărirea dronelor a continuat pe tot parcursul săptămânii.

Mick Mulroy, fost secretar adjunct al apărării pentru Orientul Mijlociu, a declarat pentru ABC News că nu arată ca un pasionat obișnuit de drone.

„Părea că a fost o acțiune deliberată și intenționată, doar pentru a vedea cum vor reacționa”, a spus el. „Este foarte tulburător să vezi această sondă pe o bază din Statele Unite.”