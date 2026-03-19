Drone neidentificate, observate lângă baza în care locuiesc Rubio și Hegseth. Alertă de securitate la Fort McNair și la nivel național

O serie de drone neidentificate au fost observate în apropierea bazei militare Fort Lesley J. McNair din Washington, unde locuiesc oficiali de rang înalt ai administrației americane, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth, potrivit publicației LiveMint.

Incidentul, semnalat recent, a declanșat îngrijorări majore în rândul autorităților și a dus la convocarea unei reuniuni de urgență la Casa Albă.

Potrivit informațiilor, mai multe drone au fost detectate într-o singură noapte, în ultimele zece zile. Evenimentul este analizat cu maximă atenție, în contextul tensiunilor geopolitice actuale și al implicării Statelor Unite în operațiuni militare externe.

Autoritățile nu au reușit până în prezent să stabilească originea dronelor. Două persoane informate asupra anchetei au declarat că investigațiile sunt în desfășurare, iar natura acestor zboruri rămâne neclară.

Un oficial de rang înalt din administrația americană, care a vorbit sub protecția anonimatului, a confirmat atât apariția dronelor, cât și discuțiile de la nivelul Casei Albe. Acesta a precizat că „au fost implementate măsuri suplimentare de securitate la bază”, fără a oferi detalii suplimentare.

În urma incidentului, autoritățile au analizat inclusiv posibilitatea relocării celor doi oficiali. Conform acelorași surse, „a fost luată în calcul mutarea secretarilor, însă până în prezent nu a fost luată o decizie în acest sens”.

Reprezentanții Departamentului Apărării au evitat să ofere informații detaliate despre situație. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că „departamentul nu poate comenta asupra deplasărilor secretarului din motive de securitate, iar relatările despre astfel de mișcări sunt profund iresponsabile”.

Declarația reflectă nivelul ridicat de sensibilitate al subiectului, în condițiile în care baza Fort McNair găzduiește instituții importante, precum Universitatea Națională de Apărare, și oficiali militari de rang înalt.

Incidentul de la Fort McNair nu este singular. Alte baze militare americane au ridicat nivelul de alertă în ultimele zile. Printre acestea se numără baza comună McGuire-Dix-Lakehurst din New Jersey și baza aeriană MacDill din Florida, care au trecut la nivelul de protecție „Charlie”.

Acest nivel indică faptul că există informații privind un posibil pericol sau atac. Doar nivelul „Delta”, cel mai ridicat, semnalează un atac iminent sau în desfășurare.

La baza MacDill au fost înregistrate recent două incidente de securitate. Un pachet suspect a determinat închiderea temporară a centrului pentru vizitatori, iar ulterior o altă situație neprecizată a dus la instituirea unui ordin de adăpostire pentru personal.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene a declarat că „pentru a asigura siguranța personalului și a misiunii, comandanții ajustează nivelul de securitate al instalațiilor în funcție de evaluările locale ale amenințărilor”.

Pe fondul acestor evoluții, Departamentul de Stat a transmis o directivă către toate misiunile diplomatice americane din lume pentru a efectua evaluări imediate de securitate. Documentul invocă „situația în curs de dezvoltare din Orientul Mijlociu și potențialele efecte de propagare”.

Această măsură reflectă preocuparea autorităților americane privind extinderea riscurilor dincolo de zonele de conflict direct.

Fort McNair este considerată o locație strategică datorită proximității față de Capitoliul SUA și Casa Albă. Totuși, specialiștii în securitate atrag atenția că baza nu beneficiază de același nivel de protecție perimetrală ca alte instalații militare din regiune.

În același timp, contextul internațional contribuie la amplificarea îngrijorărilor. Relațiile tensionate cu Iranul și istoricul tentativelor de represalii împotriva oficialilor americani sunt factori luați în calcul de autorități.

În ultimii ani, oficiali americani au semnalat existența unor amenințări venite din partea Iranului, în special după eliminarea generalului Qasem Soleimani în 2020.