Trump le cere aliaților să desemneze Gărzile Revoluției din Iran și Hezbollah drept organizații teroriste

Administrația Trump îi îndeamnă pe diplomații americani din străinătate să facă presiuni asupra aliaților pentru a desemna Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) și Hezbollah, cu sediul în Liban, drept grupări teroriste, invocând riscul crescut de atac, potrivit unui comunicat intern al Departamentului de Stat.

Directiva, datată 16 martie și semnată de secretarul de stat american Marco Rubio, a fost trimisă tuturor posturilor diplomatice și consulare americane din întreaga lume. Aceasta le cere diplomaților americani să transmită mesajul omologilor lor „la cel mai înalt nivel adecvat” și nu mai târziu de 20 martie, adăugând că eforturile de susținere pentru includerea acestor grupuri pe lista neagră ar trebui coordonate cu omologii israelieni.

Administrația Trump încearcă să-și mobilizeze aliații reticenți - mulți dintre ei nefiind informați înainte de războiul aerian americano-israelian care a început acum două săptămâni - pentru a-i sprijini operațiunea militară. Asta după ce mai mulți aliați ai SUA au declarat luni că nu au planuri imediate de a trimite nave pentru a ajuta la deblocarea Strâmtorii Ormuz, respingând astfel apelul lui Trump de a menține deschisă această cale navigabilă vitală pentru transportul petrolului.

„Având în vedere riscul crescut de atac din partea Iranului și a partenerilor și intermediarilor săi, toate guvernele trebuie să acționeze rapid pentru a diminua capacitățile Iranului și ale grupurilor teroriste aliniate cu Iranul de a ataca națiunile și cetățenii noștri”, se arată într-unul dintre punctele de discuție din telegramă.

IRGC este o forță militară și de represiune al cărei scop este protejarea dictaturii teocratice islamice șiite din Iran, care controlează și mari părți ale economiei iraniene. Atât IRGC, cât și Hezbollah sunt deja desemnate drept grupuri teroriste de către Statele Unite, Uniunea Europeană și alte câteva țări.

Telegrama nu oferă detalii despre riscul crescut, dar citează exemple despre cum Teheranul și-a atacat vecinii din Orientul Mijlociu și îndeamnă la acțiuni comune. „Considerăm că regimul iranian este mai sensibil la acțiuni colective decât la acțiuni unilaterale și că presiunea comună este mai probabil să oblige regimul la o schimbare de comportament decât acțiunile unilaterale în sine”, se arată în telegramă.

Se adaugă că astfel de desemnări ar crește presiunea asupra Republicii Islamice și ar limita capacitatea sa „de a sponsoriza activități teroriste” în întreaga lume. „Președintele Trump se concentrează pe asigurarea păcii în Orientul Mijlociu”, spune un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. „IRGC, Hezbollah și alte forțe susținute de Iran destabilizează guvernele și subminează pacea regională.”