Hezbollah a revendicat atacul cu drone din această dimineață, în timp ce autoritățile libaneze îi cer să predea armele

Gruparea teroristă Hezbollah a revendicat în această dimineață lansarea unor drone către țintă dinspre teritoriul Libanului, iar Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au transmis că două aparate neautorizate au fost interceptate înainte de a produce pagube, potrivit Times of Israel.

Nu au fost raportate victime sau impacturi în interiorul teritoriului israelian până în prezent.

Potrivit relatărilor oficiale ale IDF, două drone provenind dinspre Liban au fost detectate și neutralizate de sistemele de apărare ale Israelului. Comunicatul militar menționează absența unor rapoarte privind pagube materiale sau răniți în urma incidentului.

În paralel, Hezbollah a susținut că a vizat cu aparatele două obiective militare israeliene: un centru de control al traficului aerian aflat la Muntele Meron (Mount Meron) și baza aeriană Ramat David Airbase.

În declarația transmisă de grupare s-au regăsit pasaje care, traduse în limba română, sună astfel:

„Hezbollah își asumă responsabilitatea pentru lansarea dronelor asupra Israelului în cursul nopții” și „gruparea a afirmat că a vizat o bază de control al traficului aerian israelian de pe Muntele Meron și baza aeriană Ramat David”.

Amintim că guvernul de la Beirut a luat o decizie fără precedent prin care a interzis imediat toate activitățile militare și de securitate desfășurate de Hezbollah, solicitându-i acelei organizații să predea armele statului și să își limiteze rolul la activități politice, a anunțat prim-ministrul libanez Nawaf Salam după o ședință a cabinetului.

Măsura vine în contextul în care lansările de proiectile și drone de către Hezbollah asupra teritoriului israelian au escaladat tensiunile regionale și au provocat replici militare din partea Israelului.

Autoritățile de la Beirut au subliniat că doar statul libanez are autoritatea de a decide când și cum să se angajeze într-un conflict și au calificat acțiunile neautorizate ca fiind „ilegale”.

Forțele de securitate israeliene rămân în stare de alertă în zonele nordice ale țării, în special în regiunea Galileii de Vest, unde forțele armate monitorizează sursele de lansare de pe teritoriul Lebanon.

Până la această oră nu au fost anunțate represalii imediate sau lovituri punctuale care să fi fost confirmate public ca răspuns la acțiunea comunicată de Hezbollah.

Observatorii subliniază însă că astfel de incidente pot provoca escaladări locale în funcție de amploarea și repetitivitatea lor.