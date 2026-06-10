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Benjamin Netanyahu va candida pentru un nou mandat de premier. Anunțul făcut de partidul său

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Benjamin Netanyahu va candida pentru un nou mandat de premier. Anunțul făcut de partidul săuBenjamin Netanyahu. Sursă foto: x.com
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Din cuprinsul articolului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu va candida pentru un nou mandat la alegerile parlamentare care ar urma să aibă loc până la finalul lunii octombrie, potrivit unui anunț transmis miercuri de partidul său, Likud. Decizia vine într-un context politic complicat, marcat de războiul din Gaza, proteste interne, sondaje nefavorabile și dosarul de corupție în care liderul israelian este judecat.

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