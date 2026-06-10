Premierul israelian Benjamin Netanyahu va intra în cursa pentru un nou mandat de șef al guvernului la următoarele alegeri parlamentare din Israel, a anunțat miercuri partidul său, Likud.

Benjamin Netanyahu, în vârstă de 78 de ani, "va candida în următoarele alegeri, iar cu ajutorul lui Dumnezeu el le va câştiga", a transmis Likud într-un mesaj publicat pe Telegram.

Alegerile parlamentare nu au fost anunțate oficial până în acest moment, însă scrutinul trebuie organizat până la sfârșitul lunii octombrie.

Înaintea anunțului făcut de Likud, corespondentul-șef al ABC News la Washington, Jonathan Karl, a scris pe platforma X că președintele american Donald Trump i-a spus că nu știe dacă Benjamin Netanyahu intenționează să candideze din nou.

„Nu știu, a avut o carieră uimitoare. Vrea să continue?”, ar fi afirmat Donald Trump, potrivit jurnalistului american.

Alegerile din acest an vor fi primele organizate după atacul lansat de Hamas la 7 octombrie 2023, considerat cel mai grav eșec de securitate din istoria recentă a Israelului. Evenimentul a declanșat ofensiva militară israeliană din Fâșia Gaza.

De la revenirea sa la conducerea guvernului, în decembrie 2022, Benjamin Netanyahu a avut un mandat marcat de tensiuni politice și sociale. El conduce cea mai de dreapta coaliție din istoria Israelului și s-a confruntat cu proteste de amploare înainte de izbucnirea conflictelor din Gaza, Liban și Iran.

Mai multe sondaje publicate în ultimii ani au arătat că actuala coaliție de guvernare ar putea pierde majoritatea parlamentară la viitoarele alegeri. Un sondaj publicat pe 9 iunie de think tank-ul Israel Democracy Institute din Ierusalim a arătat că 61% dintre israelieni consideră că Benjamin Netanyahu nu ar trebui să mai candideze pentru funcția de premier.

În același timp, cercetările sociologice indică faptul că partidele de opoziție nu ar putea forma singure o majoritate parlamentară. O eventuală guvernare alternativă ar necesita sprijinul partidelor arabe, variantă respinsă de unii lideri ai opoziției.â

Potrivit oficialilor americani și israelieni, Donald Trump și Benjamin Netanyahu continuă să aibă o relație apropiată, chiar dacă aceasta a fost marcată în ultima perioadă de mai multe momente tensionate. Tensiunile au apărut inclusiv în contextul în care administrația de la Washington a cerut Israelului să își limiteze operațiunile militare din Liban, în timp ce Statele Unite negociază un acord de pace cu Iranul.

Săptămâna trecută, Donald Trump a recunoscut că l-a numit pe Netanyahu „total nebun” într-o convorbire telefonică tensionată, însă a afirmat și că relația dintre cei doi rămâne una bună. În paralel, liderul de la Casa Albă a cerut în repetate rânduri președintelui Israelului să îl grațieze pe Benjamin Netanyahu în dosarul de corupție în care este judecat. Premierul israelian respinge toate acuzațiile formulate împotriva sa.