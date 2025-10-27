Criză politică, în Israel. Netanyahu în fața provocărilor interne și internaționale

Premierul israelian Benjamin Netanyahu se confruntă cu o perioadă politică delicată, marcată de slăbirea coaliției guvernamentale și de tensiuni internaționale legate de acordul de încetare a focului cu gruparea teroroista Hamas.

În contextul în care Israelul se pregătește pentru următoarele alegeri parlamentare, programate pentru octombrie 2026, situația politică devine tot mai incertă.

Coaliția guvernamentală condusă de Benjamin Netanyahu a suferit o slăbire semnificativă în urma crizei din iulie 2025, când mai multe partide ultraortodoxe au părăsit guvernul.

Dispute legate de scutirile de la serviciul militar au fost principalul motiv al tensiunilor, iar plecarea acestora a redus numărul de locuri deținute de coaliție în Knesset la doar 60 din 120, eliminând majoritatea absolută necesară pentru a adopta rapid legi și pentru a evita moțiunile de cenzură.

Această schimbare a creat un context politic fragil, în care negocierile și compromisurile devin esențiale pentru menținerea stabilității guvernului.

În plus, reluarea activității parlamentului pe 20 octombrie a readus în prim-plan divergențele interne, iar coaliția se confruntă acum cu presiuni crescute atât din partea partidelor rămase, cât și din partea opoziției, care încearcă să profite de vulnerabilitatea guvernului pentru a-și avansa agenda politică.

În 10 octombrie 2025, Benjamin Netanyahu a acceptat un acord de încetare a focului cu gruparea teroristă Hamas, sub presiunea Statelor Unite. Acordul a inclus eliberarea a 20 de ostatici israelieni și retragerea parțială a trupelor israeliene din Gaza.

Cu toate acestea, Netanyahu a subliniat că obiectivul său rămâne demilitarizarea completă a Fâșiei Gaza și a avertizat că Israelul ar putea relua acțiunile militare dacă Hamas nu respectă acordul.

În acest context, Netanyahu a declarat:

„Vom apăra țara noastră și vom decide singuri ce forțe internaționale vor fi implicate în securitatea din Gaza” The Times of India.

Guvernul condus de Benjamin Netanyahu se confruntă cu tensiuni interne semnificative, generate în principal de divergențele dintre partidele din coaliție.

Decizia premierului de a accepta acordul de încetare a focului cu gruparea teroristă Hamas a stârnit nemulțumirea dreptei religioase și naționaliste, care consideră că măsurile sunt prea concesive față de mișcarea militantă.

Acești membri ai coaliției cer continuarea acțiunilor militare și au amenințat că vor bloca inițiativele guvernamentale dacă nu sunt respectate pozițiile lor.

În paralel, există dezacorduri semnificative între partidele ultraortodoxe și cele de orientare sionist-religioasă în privința serviciului militar obligatoriu și a statutului teritoriilor ocupate.

Mai multe proiecte de lege aflate în dezbatere în Knesset, precum reducerea pragului electoral și scăderea vârstei de vot la 17 ani, au rolul de a consolida sprijinul partidelor coaliției, dar acestea provoacă controverse și riscă să intensifice polarizarea politică.

Această dinamică complică gestionarea guvernului și crește incertitudinea privind stabilitatea coaliției.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu se confruntă cu presiuni semnificative din partea comunității internaționale, în special din partea Statelor Unite, care monitorizează atent evoluțiile legate de Fâșia Gaza și Cisiordania.

Oficialii americani au avertizat că orice tentativă de anexare a unor teritorii din Cisiordania ar putea compromite fragilele acorduri de încetare a focului cu Hamas și ar destabiliza regiunea.

În acest context, Netanyahu trebuie să echilibreze solicitările partenerilor internaționali cu presiunile interne, în special ale partidelor ultraortodoxe și naționaliste, care contestă acordul de încetare a focului și cer continuarea operațiunilor militare.

În paralel, pregătirile pentru următoarele alegeri parlamentare sunt deja în desfășurare, iar ajustările legislative privind pragul electoral sau vârsta de vot ar putea influența semnificativ rezultatul scrutinului.

Astfel, Netanyahu navighează între presiunea externă, criticile interne și strategia electorală a partidului său, Likud, în contextul unei situații politice extrem de volatile.

Situația politică din Israel este marcată de instabilitate și incertitudine. Netanyahu se confruntă cu provocări interne și externe care ar putea influența rezultatul alegerilor din 2026.

În acest context, viitorul politic al premierului israelian rămâne nesigur, iar evoluțiile din următoarele luni vor fi decisive pentru direcția în care se va îndrepta țara.