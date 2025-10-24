Hamas ar mai putea preda opt rămășițe ale ostaticilor în Israel

Israel se află într-o stare de alertă, anticipând posibilitatea ca gruparea teroristă Hamas să returneze în acest weekend rămășițele unor ostatici, potrivit unui raport KAN News citând surse apropiate situației. Autoritățile israeliene analizează atent evoluția situației și coordonează acțiunile cu aliații internaționali, în special cu Statele Unite.

Conform unui oficial israelian de rang înalt, gruparea teroristă Hamas ar putea returna opt rămășițe suplimentare ale ostaticilor, însă există încă cinci persoane a căror soartă rămâne necunoscută.

Oficialul a declarat pentru Ynet că gruparea „joacă jocuri și încearcă să câștige timp pentru a prelungi încetarea focului, chiar și fără a ajunge la a doua etapă, care ar presupune dezarmarea lor.”

Pe 23 octombrie 2025, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, împreună cu șeful Statului Major al IDF, Eyal Zamir, și cu oficiali superiori ai Direcției de Informații, au discutat cu vicepreședintele american JD Vance la sediul militar Kirya.

În cadrul întâlnirii, oficialii israelieni au declarat că gruparea teroristă Hamas are capacitatea de a returna cel puțin zece rămășițe dintre cei 13 ostatici rămași în captivitate, fără asistență externă, potrivit KAN News.

După plecarea vicepreședintelui Vance din Israel, secretarul de stat american Marco Rubio a preluat coordonarea contactelor diplomatice.

SUA exercită o presiune considerabilă asupra Israelului pentru menținerea încetării focului în Gaza, subliniind necesitatea stabilității și evitării escaladării conflictului.

Informațiile de intelligence ale IDF arată că gruparea teroristă Hamas folosește perioada de încetare a focului pentru a reconstrui și a-și consolida controlul asupra Fâșiei Gaza, potrivit raportului KAN News.

Această situație ridică întrebări privind obiectivele reale ale grupării în negocierile privind schimbul de ostatici și termenii încetării focului.

Ultima returnare a rămășițelor ostaticilor a avut loc marți seara. Cele două rămășițe identificate au fost ale lui Arie Zalmanovicz și ale sergentului principal (rezervist) Tamir Adar.

Aceste returnări au fost confirmate de autoritățile israeliene, care continuă să urmărească îndeaproape situația pentru a preveni eventuale incidente și a asigura procesul de identificare a ostaticilor.