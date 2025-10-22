Teroriștii Hamas, atacuri asupra civililor din Gaza. MAE din Israel a publicat imaginile

Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a publicat marți un videoclip care arată presupuse acte de violență comise de membri ai grupării teroriste Hamas împotriva unor palestinieni din Fâșia Gaza, potrivit New Tork Post.

În imaginile făcute publice de publicația americană, persoane înarmate, identificate drept membri ai grupării teroriste Hamas, pot fi văzute agresând și împușcând civili pe străzile din interiorul teritoriului.

Autoritățile israeliene au cerut mass-mediei internaționale să relateze aceste evenimente, considerându-le relevante pentru securitatea regională.

Conform imaginilor transmise de New York Post, videoclipul publicat de minister prezintă o serie de incidente în care bărbați înarmați trag de o persoană pe stradă, o lovesc și, ulterior, deschid focul asupra acesteia.

Într-una dintre secvențe, un bărbat este împușcat în picior și în zona toracelui, în timp ce un alt martor este surprins plângând în apropiere.

Israel shares video of Hamas torturing, executing Palestinians as they beg for relief — urges journalists to ‘shine a light’ on the atrocities https://t.co/NPty2nuGA7 pic.twitter.com/SGBdi6myDx — New York Post (@nypost) October 21, 2025

Într-o altă parte a înregistrării, mai mulți bărbați mascați, descriși ca fiind membri ai grupării teroriste Hamas, pot fi observați în timp ce lovesc un bărbat rănit cu bețe, în plină stradă. Victima încearcă să se adăpostească sub un vehicul, însă este trasă înapoi pentru a fi agresată din nou.

Ministerul israelian a transmis, potrivit aceleiași surse, că materialul video „ilustrează modul în care Hamas – organizația care controlează Fâșia Gaza – îi supune pe palestinieni la acte de violență în timp ce încearcă să-și restabilească controlul.”

Textul publicat de instituție menționează:

„Hamas – statul terorist care controlează Gaza – brutalizează palestinienii în timp ce caută să își refacă autoritatea.”

Ministerul a adăugat că imaginile sunt „dificil de privit” și a invitat organizațiile media internaționale să „acorde o atenție corespunzătoare acestui pericol pentru stabilitatea regiunii.”

Potrivit The Jerusalem Post, aceste incidente au loc pe fondul unei încetări temporare a focului între Israel și gruparea teroristă Hamas, perioadă în care gruparea ar fi desfășurat o serie de acțiuni interne pentru consolidarea controlului asupra teritoriului.

Raportul menționează că, în cadrul acestor acțiuni, au fost vizați indivizi suspectați de opoziție față de conducerea teroristă Hamas sau implicați în activități considerate subversive.

Autoritățile israeliene și reprezentanți ai Autorității Palestiniene au afirmat că asemenea incidente arată lipsa disponibilității grupării teroriste Hamas de a se dezarma sau de a renunța la controlul administrativ al Fâșiei Gaza — două cerințe esențiale în planurile de pace internaționale.