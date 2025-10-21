Complictatea dintre teroriștii Hamas și „jurnaliștii” Al Jazeera, dovedită de documentele confiscate în Gaza

Documente confiscate de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) în Gaza, inclusiv corespondență internă și instrucțiuni scrise ale aripii militare a grupării teroriste Hamas, au dezvăluit modul în care organizația teroristă a coordonat direct acoperirea mediatică cu postul de televiziune de stat din Qatar, Al Jazeera.

Documentele, recuperate din diverse birouri și ascunzători ale grupării teroriste Hamas în Gaza, includ e-mailuri, scrisori și planuri de comunicare care arată cerințele Hamas privind modul de prezentare a atacurilor și a evenimentelor din Gaza, precum și numele unor jurnaliști implicați în activități militare ale organizației.

Potrivit documentelor recuperate, Hamas a emis directive clare către echipa editorială a Al Jazeera. De exemplu, într-un document din 2022, gruparea teroristă Hamas a cerut evitarea termenului „masacru” în descrierea unui atac al Jihadului Islamic Palestinian în Jabalia, subliniind că „incidentele nu au fost cauzate de atacurile ocupației”.

Această cerință a fost „răspunsă pozitiv de către conducerea redacțională a rețelei”.

Mai mult, gruparea teroristă Hamas a încercat să stabilească o linie de comunicare securizată cu birourile Al Jazeera din Doha, pentru a coordona în timp real acoperirea evenimentelor și a transmite instrucțiuni precise privind ceea ce să fie difuzat sau reținut.

Această „linie telefonică Al Jazeera” a fost destinată să permită grupării teroriste Hamas să controleze fluxul informațional în situații de urgență.

Documentele confiscate indică faptul că mai mulți jurnaliști ai Al Jazeera din Gaza erau, de asemenea, membri activi ai aripii militare a Hamas.

Printre aceștia se numără Anas al-Sharif, reporter al rețelei, care a fost ucis într-un atac israelian în august 2025 și care era listat ca membru al batalionului Jabalia al grupării teroriste Hamas.

14️⃣ Throughout the Gaza war, Al Jazeera repeatedly aired Combat Media Unit productions from Hamas’ Izz al-Din al-Qassam Brigades — including hostage videos and staged ambushes. pic.twitter.com/T8TH5mpu2E — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) October 21, 2025

De asemenea, Talal Mahmoud Abd al-Rahman al-Aruki, corespondent al Al Jazeera Mubasher, a fost rănit în noiembrie 2024 și apare într-o listă din 2023 ca comandant al Brigăzii Ierusalimului.

Această implicare a jurnaliștilor în activități militante ridică întrebări serioase cu privire la etica jurnalistică și la independența editorială a Al Jazeera în contextul conflictului din Gaza.

Al Jazeera a fost acuzată de Hamas de a prezenta organizația ca fiind populară în rândul populației civile din Gaza.

Există rapoarte conform cărora reporterii Al Jazeera au întrerupt interviuri cu palestinieni care criticau Hamas, pentru a preveni difuzarea unor opinii contrare narativului dorit de organizație.

De exemplu, în noiembrie 2023, un reporter Al Jazeera a întrerupt un interviu cu un bărbat palestinian rănit care critica Hamas pentru că operativii săi se ascundeau printre civili.

Această practică sugerează o tentativă de a controla discursul public și de a suprima disidența internă, în scopul de a menține o imagine favorabilă a grupării teroriste Hamas în fața lumii.