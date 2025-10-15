Distrugerea tunelurilor teroriștilor Hamas, prioritară pentru Israel. Avertismentul IDF

Tunelurile Hamas reprezintă un punct central al planurilor Israelului de demilitarizare a Fâșiei Gaza, în contextul încercării de a menține armistițiul.

Comandanți de rang înalt ai Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) subliniază că eradicarea acestora este esențială pentru stabilirea unui fundament de pace, iar oficialii israelieni avertizează că fără distrugerea rețelei subterane, acordul de încetare a focului riscă să fie fragil.

Brigadierul general (rez.) Danny Van Buren, fost ofițer superior al IDF, a declarat pentru publicația New York Post:

Oficialii israelieni avertizează că sistemul de tuneluri, denumit în cadrul serviciilor de securitate „metroul din Gaza”, reprezintă principala capacitate militară a grupării teroriste.

Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a adăugat că după returnarea în siguranță a tuturor celor 20 de ostatici rămași, următoarea etapă va fi „distrugerea tuturor tunelurilor teroriste ale Hamas din Gaza.”

Rețeaua subterană măsoară peste 500 de kilometri, echivalentul jumătății sistemului de metrou din New York, și include pasaje adânci de până la 25 de metri, unele trecând chiar sub spitale și infrastructură civilă.

În ultimele descoperiri ale IDF, tunelurile au fost identificate sub complexul Spitalului Jordanian din Gaza. Acestea conțin depozite de arme, ateliere pentru fabricarea de rachete și spații pentru locuit temporar.

Brigadierul Van Buren a explicat:

„Tunelurile nu vor fi abandonate voluntar. Ele reprezintă principala armă pe care Hamas o mai deține.”

Potrivit datelor IDF, doar aproximativ 25% din rețeaua de tuneluri a fost deja deteriorată în operațiunile recente.

Experți în securitate, precum colonelul (rez.) Yigal Carmon, avertizează :

„Etapa a doua a planului de pace este total neclară și nedefinită. Hamas rămâne puternic și nu va negocia propria demilitarizare și dispariție.”

Autoritățile iordaniene au negat implicarea spitalului în activități militare ale Hamas, subliniind că folosirea unui obiectiv medical în scopuri militare ar constitui o crimă de război.

Distrugerea completă a tunelurilor ar putea avea efecte semnificative asupra securității regionale și asupra procesului de pace în Orientul Mijlociu.

Conform planului Trump în 20 de puncte, infrastructura militară și teroristă a Hamas, inclusiv tunelurile și facilitățile de producție a armelor, trebuie „distrusă și să nu fie reconstruită.”

Totuși, Maj. Gen. (rez.) Itzhak Brik a remarcat că IDF nu dispune de suficiente forțe specializate pentru a elimina sute de kilometri de tuneluri.

Experții avertizează că, fără un plan operational solid și resurse adecvate, tunelurile Hamas ar putea continua să reprezinte o amenințare, afectând stabilitatea pe termen lung a zonei și menținând tensiunea dintre Israel și Fâșia Gaza.