O pace fragilă între Israel și teroriștii Hamas

Sfârșitul unui război aduce aproape întotdeauna un val de optimism. O respirație colectivă de ușurare, sărbători spontane, explozii de bucurie și o formă subtilă de amnezie care transformă zilele sângeroase ale luptelor într-o amintire vagă, pe care puțini vor să o mai retrăiască.

Societățile grăbesc revenirea la normalitate, preferând să-și investească energia în reconstrucție, planuri și vise despre un viitor mai liniștit.

Totuși, în Orientul Mijlociu, euforia nu durează mult. Istoria arată că, prea repede – uneori incredibil de repede – rutina sumbră a conflictelor tribale înghite din nou viziunile mărețe ale politicienilor care promit pace și prosperitate.

Președintele american Donald Trump a reușit să orchestreze sfârșitul războiului de doi ani dintre Israel și Hamas în Fâșia Gaza. Însă niciun președinte – nici măcar Trump – nu a reușit până acum să schimbe natura violentă și sângeroasă a acestei regiuni.

Întoarcerea acasă a ostaticilor israelieni, eliberați din captivitatea brutală a uneia dintre cele mai criminale organizații teroriste din lume, marchează probabil finalul unui conflict – dar ar putea, la fel de bine, să fie începutul numărătorii inverse către următorul.

Planul de pace al lui Trump nu se limitează la o simplă încetare a focului. El se bazează pe cooperare și determinare politică din partea Statelor Unite, a statelor arabe moderate și a liderilor europeni. Fără un angajament clar de a elibera Gaza de sub dominația violentă și opresivă a Hamas, regiunea riscă să fie din nou atrasă într-o confruntare armată.

ADN-ul Hamas a fost întotdeauna impregnat de teroare și violență; dar după 7 octombrie și doi ani de război, este clar că organizația nu cunoaște alt mod de a controla populația palestiniană captivă în enclavă. Dezarmarea Hamas și îndepărtarea sa din centrele de putere sunt condiții fundamentale pentru succesul planului lui Trump.

Chiar dacă vânturile războiului par să se liniștească, adevăratul test al acordului va fi dacă Hamas poate fi scos complet de la putere – și dacă oamenii săi pot deveni vreodată cetățeni obișnuiți.

Ultimii doi ani au arătat mai clar ca oricând nevoia urgentă a unui cadru de securitate regional extins. Interesele comune ale Israelului și ale statelor arabe moderate sunt mai puternice ca niciodată, însă problema statului palestinian rămâne nerezolvată și profund divizivă în opinia publică arabă.

Pentru israelieni, încă traumatizați de ororile zilei de 7 octombrie, expresia „stat palestinian” este un tabu de neatins. Aproape toate sondajele indică o opoziție covârșitoare față de ideea creării unui stat palestinian în acest moment.

Este puțin probabil ca această percepție să se schimbe curând. Drumul către o pace reală este lung, iar palestinienii vor trebui, de-a lungul anilor, să demonstreze o dorință sinceră de a realiza reforme interne profunde, care să schimbe percepția israelienilor. Dacă nu se vor elibera de violență și teroare, nu vor reuși niciodată să-i convingă pe israelieni să creadă din nou în opțiunea celor două state.

Temerile israeliene sunt, de altfel, și principala piedică în calea unei normalizări depline în Orientul Mijlociu. Oficialii saudiți au declarat clar, inclusiv în ultimele zile, că Arabia Saudită – pivotul oricărui proces de normalizare – nu va stabili relații diplomatice deschise și oficiale cu Israelul până când problema palestiniană nu va fi rezolvată. Saudienii, care până acum doi ani se distanțaseră de această cauză, nu o mai pot ignora după doi ani de vărsare de sânge.

Donald Trump și Benjamin Netanyahu au reușit – și datorită relației lor personale apropiate – să construiască o arhitectură politică fragilă, dar eficientă, care a dus la eliberarea ostaticilor israelieni și la sfârșitul războiului.

Din punct de vedere politic, pasul îi avantajează pe amândoi. Chiar înainte de întoarcerea ostaticilor, popularitatea lui Netanyahu în sondaje crescuse cu peste zece procente. Este de așteptat ca, după vizita lui Trump în Israel, sprijinul său să crească și mai mult.

Întrebarea dacă alegerile din Israel vor fi anticipate domină deja agenda politică. Pentru moment, Trump rămâne loial lui Netanyahu și, cel mai probabil, va face tot posibilul să-l ajute dacă se vor convoca alegeri anticipate.

Deocamdată, coaliția lui Netanyahu rămâne solidă. Partidele de extremă dreapta, maeștri ai amenințărilor politice, au promis că nu vor abandona nava – în ciuda sfârșitului războiului și a eliberării a mii de prizonieri palestinieni.

Partenerii săi politici demonstrează o flexibilitate ideologică remarcabilă, ceea ce îi permite premierului israelian să continue jonglarea cu nenumărate mingi politice în aer.

Dar, așa cum istoria Orientului Mijlociu ne-a arătat de atâtea ori, chiar și cel mai atent echilibru se poate prăbuși peste noapte – iar promisiunea păcii se poate transforma, din nou, în ecoul îndepărtat al exploziilor.

Attila Somfalvi, strateg politic si co-fondator al Coalitiei pentru securitate regională