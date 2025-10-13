Trump în Israel: Hamas se va dezarma, războiul s-a încheiat. Liderul SUA vorbește în Parlament, apoi merge la summitul din Egipt. Live text

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat luni presei israeliene, înainte să susţină un discurs în Parlament (Knesset), că gruparea teroristă palestiniană Hamas „se va dezarma”. Liderul de la Casa Albă a repetat, din nou, că războiul s-a terminat.

Președintele SUA, Donald Trump, a ajuns în Israel, unde va primi cea mai înaltă distincție civilă a țării din partea președintelui Isaac Herzog pentru rolul său în negocierea armistițiului în Gaza și asigurarea eliberării ostaticilor.

Liderul american a vorbit despre procesul de pace, despre capacitatea oamenilor de a trece peste diferențele sectare dintre credințe și despre creșterea copiilor în spiritul păcii, nu al dorinței de a ucide.

El a elogiat eforturile Israelului de a construi o țară modernă și democratică în condiții extrem de grele și și-a exprimat speranța că pacea actuală va ajuta și mai mult la dezvoltarea țării.

Trump a vorbit, de asemenea, despre speranța unor generații de copii care să fie crescuți în spiritul păcii. El a promis și că SUA se vor asigura că Iranul nu va obține bomba atomică și nici nu va mai putea finanța mișcări teroriste precum Hamas și Hezbollah.

Președintele american Donald Trump va primi Medalia de Onoare Prezidențială Israeliană din partea președintelui israelian Isaac Herzog, a anunțat luni dimineață Biroul Președintelui Israelului, ca recunoaștere a rolului liderului american în obținerea unui acord de încetare a focului pentru returnarea ostaticilor răpiți de grupările teroriste din Gaza în timpul masacrului din 7 octombrie.

Herzog urmează să comunice oficial decizia sa de a conferi medalia, acordată celor care au adus contribuții remarcabile Statului Israel sau umanității, lui Trump în cadrul reuniunii lor de luni la Knesset.

Pe lângă munca sa de intermediere a planului de pace etapizat din 29 septembrie pentru conflictul din Gaza, Trump a câștigat și cea mai înaltă distincție civilă a Israelului prin sprijinul său constant pentru Israel și progresul său.

„Moștenirea președintelui Trump va fi ținută minte generații întregi de Statul Israel și de poporul evreu. De la sprijinul său neclintit pentru Statul Israel, până la apariția Acordurilor Abraham, care au extins cercul păcii în regiunea noastră, de la cele două acorduri istorice care i-au adus acasă pe dragii noștri ostatici și au salvat nenumărate vieți, până la atacul decisiv asupra programului nuclear al Iranului, vocea președintelui Trump a fost întotdeauna una de curaj și leadership și de angajament ferm față de căutarea păcii și umanității”, a declarat Herzog într-un comunicat.

„Prin eforturile sale neobosite, președintele Trump nu numai că a ajutat la aducerea acasă a celor dragi, dar a pus și bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu, construită pe securitate, cooperare și speranță autentică pentru un viitor pașnic. Va fi o mare onoare pentru mine să-i înmânez Medalia de Onoare Prezidențială Israeliană.”