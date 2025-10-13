Șapte ostatici israelieni, predați către Crucea Roșie de teroriștii Hamas

Șapte ostatici israelieni au fost deja predați de teroriștii palestinieni din Hamas către Curcea Roșie, care urmează să-i ducă la punctul de predare către autoritățile din Israel, potrivit Jerusalem Post. De asemenea, gruparea teroristă a făcut publice numele a 20 de ostatici israelieni care se mai află în viață.

Cei șapte sunt Matan Angrest, Gali şi Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran şi Guy Gilboa-Dallal.

Aseară a avut loc o întâlnire tehnică între reprezentanții teroriștilor Hamas și echipa Crucii Roșii, pentru a aranja predarea. Teroriștii palestinieni au informat Comitetul Internațional al Crucii Roșii că predarea ostaticilor va avea loc după ora 8:00 dimineața din trei puncte diferite din Fâșia Gaza, potrivit ziarului saudit Asharq, care a citat o sursă familiarizată cu detaliile.

Raportul a menționat, de asemenea, că aseară a avut loc o întâlnire tehnică între Hamas și echipa Crucii Roșii pentru a aranja predarea. Hamas a informat Crucea Roșie cu privire la statutul ostaticilor în viață, fără alte detalii.

Operațiunea de schimb va avea loc simultan, se pare, iar teroriștii Hamas a primit o nouă listă cu numele deținuților palestinieni care vor fi eliberați de Israel, a adăugat sursa.

Potrivit acestuia, mediatorii continuă să lucreze până în ultimul moment pentru a îmbunătăți lista, care nu include numele unor teroriști de rang înalt, cum ar fi Marwan Barghouti.

IDF a organizat trei puncte de preluare a ostaticilor, în orașul Gaza, în centrul fâșiei și la Khan Yunis, în sud. Israelienii îi așteaptă, la ora 9:00, pe cei 20 de ostatici rămași în viață, după mai mult de doi ani în captivitate, în urma atacului comis de teroriștii palestinieni în Israel, din 7 octombrie 2023.

Dacă ostaticii vii sunt în stare de sănătate stabilă, aceștia vor fi transferați din custodia Crucii Roșii în custodia forțelor speciale IDF, apoi la baza Reim și apoi la cele trei spitale: Shiba, Ichalov și Beilinson.

Totuși, dacă un ostatic viu se află în pericol medical imediat, un elicopter va fi trimis pentru a-l transporta de urgență la Centrul Medical Soroka sau la Centrul Medical Barzilai.

IDF se așteaptă, de asemenea, ca trupurile unora dintre ostaticii decedați să fie returnate luni, dar nu are un număr fix de ostatici și este pregătită ca această parte a procesului să se desfășoare pe parcursul a mai multor zile sau chiar pe o perioadă mai îndelungată.

O parte a procesului va implica, de asemenea, identificarea rămășițelor cu ostatici specifici.

Potrivit IDF, Hamas este obligată să participe la un mecanism comun, asociat cu armistițiul Trump, pentru a ajuta la localizarea altor ostatici decedați, unde găsirea lor ar putea fi dificilă.

La sosirea pe teritoriul israelian, ostaticii supraviețuitori se vor întâlni mai întâi în privat cu o echipă dedicată de experți psihologici care au ajutat și la eliberările anterioare de ostatici la sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2025.

În urma întâlnirilor menționate anterior, ostaticii vor ajunge în tabăra Re'im, unde se vor reuni cu familiile lor pentru prima dată de la răpirea lor în timpul masacrului din 7 octombrie.

În plus, captivii care se întorc vor fi supuși unor examene medicale într-o cameră specializată din complexul Re'im, care a fost extins semnificativ, deoarece se așteaptă ca aceștia să fie eliberați în loturi mai mari decât în ​​eliberările anterioare.