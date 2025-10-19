Departamentul de Stat al SUA: Teroriștii Hamas pregăteșc un atac împotriva civililor din Gaza

Departamentul de Stat a anunțat sâmbătă că deține informații privind planurile mișcării teroriste palestiniene Hamas de a lansa un atac împotriva civililor din Fâșia Gaza, acțiune care ar reprezenta o încălcare a armistițiului în vigoare, potrivit AFP.

Departamentul de Stat al SUA a transmis un avertisment ferm mișcării teroriste Hamas, după ce a anunțat că deține informații credibile privind planificarea unui atac iminent asupra civililor din Fâșia Gaza. Potrivit instituției, o astfel de acțiune ar reprezenta o încălcare directă și gravă a acordului de încetare a focului, subminând eforturile internaționale de menținere a stabilității în regiune.

Într-un comunicat oficial, Departamentul de Stat a precizat că, în cazul în care teroriștii palestinieni din Hamas vor trece la fapte, vor fi luate măsuri pentru protejarea populației civile și pentru apărarea integrității armistițiului.

Preşedintele Donald Trump a reacţionat joi pe reţeaua sa Truth Social, ameninţând cu „represalii” în cazul în care violenţele comise de Hamas în Gaza continuă, declaraţie în care a scris că „nu vom avea altă opţiune decât să mergem să-i ucidem”.

Comunicatul nu oferă mai multe detalii despre aceste măsuri, iar Trump nu a precizat cine este responsabil de potențiala operațiune.

Acordul de pace în etape convenit săptămâna trecută între Israel și teroriștii Hamas este deja amenințat, după ce gruparea susținută de dictatura islamistă din Iran a fost acuzată că pregătește un atac împotriva civililor din Fâșia Gaza. Înțelegerea prevede încetarea ofensivei militare israeliene în schimbul eliberării ostaticilor rămași în captivitate, iar prima fază, care include predarea celor în viață și returnareac corpurilor celor care au murit, se află în desfășurare.

Washingtonul a anunțat că a informat ceilalți garanți ai acordului, printre care Egiptul, Qatarul și Turcia, în legătură cu posibila încălcare a armistițiului de către teroriștii Hamas. Între timp, gruparea palestiniană a difuzat marți un videoclip care arată execuții sumare ale presupuşilor colaboratori cu Israelul, imagini ce au provocat reacții internaționale și temeri privind escaladarea din nou a violențelor în Gaza.