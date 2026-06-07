Atac terorist în Israel. O persoană a murit și alte cinci au fost rănite

O persoană și-a pierdut viața, iar alte cinci au fost rănite în urma unui atac terorist produs duminică dimineață în regiunea Sharon din Israel. Incidentul a declanșat o amplă operațiune de securitate, după ce unul dintre suspecți a reușit să fugă de la locul atacului. Potrivit autorităților israeliene, atacul a început în zona localității Kochav Yair, în apropiere de Qalqilya, și s-a extins către localitățile Tsur Yitshak, Tzur Natan și Sela’it.

Sirenele de avertizare privind infiltrarea unor suspecți au fost activate în mai multe comunități, iar locuitorilor li s-a cerut să rămână în adăposturi.

Poliția israeliană a anunțat că unul dintre atacatori, identificat drept un cetățean arab israelian din orașul Tayibe, a fost împușcat mortal de forțele de ordine. Cel de-al doilea suspect este în continuare căutat de poliție, armată și serviciul intern de securitate Shin Bet.

Autoritățile au descoperit și vehiculul folosit de atacatori, care avea numere de înmatriculare israeliene.

Serviciul de urgență Magen David Adom a anunțat că un bărbat în vârstă de aproximativ 35 de ani a fost declarat decedat la fața locului.

De asemenea, două persoane au suferit răni grave, iar alte trei au fost rănite moderat. Toți răniții au fost transportați pentru îngrijiri medicale la Centrul Medical Meir din Kfar Saba și la Spitalul Beilinson din Petah Tikva.

Forțele de securitate continuă să verifice zona pentru a stabili dacă au existat și alți complici implicați în atac. În paralel, armata israeliană a impus restricții de circulație în mai multe localități palestiniene din apropiere și desfășoară operațiuni în orașul Tayibe.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, desfășoară o evaluare de securitate împreună cu responsabilii din domeniu. La locul atacului se deplasează și comisarul Poliției Israeliene, precum și comandantul Comandamentului Central al armatei israeliene.

Ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a reacționat pe rețeaua X, afirmând că, în cazul în care suspectul va fi capturat în viață, „va fi executat – aceasta este legea și vom cere aplicarea ei”.

„Tocmai de aceea partidul Otzma Yehudit a promovat legea privind pedeapsa cu moartea pentru teroriști. Sângele evreilor nu este de sacrificat. Oricine ucide un evreu va vedea ștreangul călăului”, a arătat el

Organizația palestiniană Hamas a transmis un comunicat în care a lăudat atacul de duminică și un alt incident produs sâmbătă la intersecția Efrat, fără a-și asuma însă responsabilitatea pentru cele două acțiuni.

În declarația sa, Hamas a susținut că atacurile reprezintă „un răspuns la agresiunea continuă a Israelului împotriva Fâșiei Gaza și la ceea ce numește crime de iudaizare, execuții extrajudiciare, extinderea coloniilor, raiduri și atacuri împotriva poporului palestinian în Cisiordania și Ierusalim”.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile israeliene continuă operațiunile pentru localizarea și capturarea celui de-al doilea suspect.