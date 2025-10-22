Cadavrele altor două victime ale teroriștilor Hamas, identificate

Cadavrele altor două victime ale teroriștilor palestinieni din Hamas, ostaticii Tamir Adar și Arie Zalamanowicz, au fost identificate după ce rămășițele au fost returnate Israelului, potrivit Jerusalem Post.

Israelul a finalizat identificarea rămășițelor ostaticilor Tamir Adar și Arie Zalamanowicz, a anunțat miercuri Biroul Prim-ministrului.

Tamir Adar, sergent-major în rezervă, era rezident al kibuțului Nir Oz și a luptat cu curaj pentru a-și apăra casa împotriva teroriștilor Hamas în timpul masacrului din 7 octombrie 2023.

Mama lui Tamir, Yael, a postat: „După 746 de zile, Tamir ne-a fost returnat. Tamir este acasă.” Ea a adăugat: „Durerea pierderii noastre este imensă, ușurarea întoarcerii sale este mare. Tamir poate să fie înmormântat în propriul său pământ.”

Mama tânărului ucis de teroriștii palestinieni a mai spus: „În această dimineață, inima mă doare și este rănită pentru copilul minunat pe care l-am pierdut. Sunt recunoscătoare pentru ceea ce a lăsat în urmă și pentru moștenirea sa despre care se va vorbi în continuare. Inima mea este alături de alte 13 familii care așteaptă să fie înmormântate și nu trebuie să le lăsăm singure până când fiecare dintre ele nu va primi o înmormântare cum se cuvine și odihnă veșnică”.

Arie Zalamanowicz, unul dintre fondatorii kibuțului Nir Oz, a fost luat de acasă în dimineața masacrului din 7 octombrie 2023 de teroriștii palestinieni din Hamas, care au devastat kibuțul.

Conform mărturiilor rudelor, Arie se ascundea într-o cameră securizată pe 7 octombrie, când a fost găsit de atacatori. A fost dus în Fâșia Gaza fără ochelari sau aparat auditiv.

Rămășițele ostaticilor au fost escortate în afara Fâșiei Gaza de către IDF și Shin Bet (Agenția de Securitate Israeliană) și transferate la Centrul Național de Medicină Legală din Abu Kabir pentru identificare de către ofițerii de poliție israelieni.

Gruparea teroristă palestiniană Hamas a anunțat că va elibera rămășițele a doi ostatici la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a declarat că va trimite forțe în Gaza pentru a „îndrepta Hamas”, dacă gruparea teroristă nu respectă acordul de încetare a focului.

Într-o declarație dată împreună cu vicepreședintele american JD Vance și trimisul său Steve Witkoff, Jared Kushner a declarat: „Facem progrese în ceea ce privește scoaterea din Gaza a corpurilor ostaticilor decedați”.

„Obiectivul tuturor celor de aici este de a returna aceste corpuri familiilor lor pentru o înmormântare corespunzătoare”, a spus Vance, adăugând că recuperarea rămășițelor va dura timp, deoarece multe dintre ele sunt îngropate în pământ.

Conform acordului cu Gaza mediat de SUA, pe care Israelul l-a ratificat pe 9 octombrie, Hamas ar avea la dispoziție 72 de ore pentru a elibera toți ostaticii, atât cei vii, cât și cei decedați.

Rămășițele a 15 ostatici continuă să fie deținute de Hamas în Gaza aproape două săptămâni mai târziu.

Hamas a susținut joi că returnarea rămășițelor ostaticilor israelieni ar putea dura ceva timp, deoarece unii au fost îngropați în tuneluri distruse de Israel, iar alții rămân sub dărâmăturile clădirilor pe care Israelul le-a distrus.

Recuperarea ostaticilor rămași a necesitat echipamente pentru îndepărtarea dărâmăturilor, care în prezent nu erau disponibile din cauza interdicției Israelului privind accesul la astfel de unelte, au mai susținut teroriștii Hamas.

„Știm cu siguranță că Hamas poate elibera cu ușurință un număr semnificativ de ostatici în conformitate cu acordul. Ceea ce fac acum este o încălcare fundamentală a acestui acord”, a declarat ministrul de externe Gideon Sa’ar.