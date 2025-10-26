Israelul atacă în Fâșia Gaza. Pacea de două săptămâni, zguduită de bombe

Armata israeliană a anunţat sâmbătă seară că a efectuat un atac aerian „ţintit” în zona Nuseirat, din centrul Fâşiei Gaza, vizând un membru al organizaţiei Jihadul Islamic pe care îl acuza că pregătea un atac iminent împotriva trupelor sale, potrivit Reuters. Operaţiunea a avut loc în pofida unui armistiţiu fragil, mediat de Statele Unite, aflat în vigoare de aproximativ două săptămâni, au relatat agenţiile de presă.

Într-un comunicat citat de presă, Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au afirmat că raidul a fost „ţintit” şi că urmărea neutralizarea unei ameninţări „iminente” la adresa trupelor israeliene. Armata a mai transmis că, deşi există un acord de încetare a focului cu Hamas, Israelul îşi rezervă dreptul de a-şi apăra forţele şi de a întreprinde operaţiuni contra celor pe care îi consideră periculoşi.

Al-Awda, unul dintre spitalele din Nuseirat, a anunţat că a primit patru persoane rănite ca urmare a atacului, precizând că maşina lovită era una civilă şi că victimele au fost transportate pentru îngrijiri. Informaţia a fost preluată de media locale şi de agenţiile internaţionale care citează surse medicale din Gaza.

Lovitura survine într-un moment de tensiune, după semnarea unui armistiţiu mediat de Statele Unite între Israel şi Hamas. Deşi acordul a redus schimburile de foc la scară largă, ambele părţi au continuat să se acuze reciproc de încălcări punctuale, iar incidente precum acesta pot eroda rapid încrederea şi pot duce la noi escaladări.

Observatorii notează că grupările afiliate, inclusiv Jihadul Islamic, rămân active în Fâşia Gaza şi reprezintă pretextul pentru astfel de operaţiuni tactice. Armata israeliană a anunţat că îşi va continua operaţiunile în zonă „pentru a elimina orice ameninţare imediată” la adresa trupelor sale.