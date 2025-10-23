Israel se pregătește de repretarea scenariului 7 octombrie, dar în nordul țării

În ultima săptămână, Forțele de Apărare ale Israelului(IDF) au desfășurat 30 de ore de antrenamente pe întreaga graniță de nord, în scopul pregătirii pentru posibile atacuri similare celor din 7 octombrie, provenind din Liban.

Printre scenariile testate s-a numărat și un atac surpriză asupra orașului Nahariya, un centru urban cu zeci de mii de locuitori, în care sute de combatanți ar fi încercat să pătrundă prin aer, uscat și mare pentru a captura orașul.

Simultan, forțele de apărare din Israel au gestionat scenarii simulate de preluare a altor comunități nordice, facilități ale IDF și avanposturi de-a lungul frontierei.

În noaptea de miercuri, exercițiul a intrat în a doua fază, IDF trecând de la apărare la acțiuni ofensive în teritoriul libanez.

De asemenea, trupele s-au antrenat pentru situații de prevenire a răpirilor de persoane de pe teritoriul israelian către Liban.

Potrivit IDF, centrul de instruire a conceput scenarii extreme menite să testeze limitele forțelor.

Un oficial de rang înalt a declarat:

„Există locuri în care batalioanele și-au eșuat misiunile grav”, menționând că unele unități au fost nevoite să fie înlocuite în timpul exercițiului sau să se recupereze după dificultăți majore.

Oficialul a explicat că scenariul Nahariya și alte simulări în Galileea au inclus coordonare extinsă cu Forțele Aeriene, precum și angajamente la scară mică și mare în mai multe locații.

IDF a precizat că rămâne neclar dacă Hezbollah poate reprezenta o amenințare semnificativă în situații extreme. Oficialul a afirmat:

„În acest moment, pot ei executa ceva asemănător cu ceea ce am practicat, așa cum puteau înainte? Probabil că nu. Dar punctul nostru de plecare este să ne pregătim pentru ambele posibilități, ușoare și dificile. Nu putem ști ce se va întâmpla.”

El a adăugat că au fost exersate multe tipare operaționale și a creditat centrul de instruire pentru că a dus forțele „de la plauzibil la implauzibil” în domeniile aer, uscat și mare.

Oficialul a subliniat că orice atac Hezbollah ar putea surveni surprinzător:

„Presupunerea este că se va întâmpla neașteptat — nu pentru că nu am încredere în informații, ci pentru că acestea nu pot ști totul.”

Potrivit oficialilor Comandamentului de Nord, după 7 octombrie, IDF a schimbat semnificativ abordarea securității sectorului nordic.

Armata a desfășurat cinci avanposturi în sudul Libanului, care supraveghează terenul din fața comunităților din Galileea, servind ca linie de apărare avansată.

Fiecare comunitate dispune acum de echipe locale de urgență, consolidate cu personal și echipamente suplimentare, și cu un pluton de infanterie atașat.

Totodată, IDF a sporit puterea de foc și letalitatea și a creat batalioane specializate și unități de reacție rapidă pentru răspuns imediat.

Întrebat ce îl îngrijorează cel mai mult, oficialul a declarat: