Vance: Acordul de încetare a focului din Gaza ar putea facilita relațiile dintre Israel și țările arabe

Vance: Acordul de încetare a focului din Gaza ar putea facilita relațiile dintre Israel și țările arabe
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Ierusalim, că încetarea focului în Gaza, mediată de Washington, ar putea deschide calea pentru formarea unor alianțe mai largi între Israel și statele arabe din Orientul Mijlociu.

JD Vance despre încetarea focului și perspectivele regionale

Vance a subliniat importanța acordului de încetare a focului, menționând că acesta reprezintă un element esențial în procesul de normalizare a relațiilor între Israel și diverse state arabe, un proces început în 2020 prin Acordurile Abraham.

„Cred că acest acord privind Gaza este o piesă critică în deblocarea Acordurilor Abraham”, a afirmat Vance.

El a adăugat că acest acord ar putea permite crearea unei structuri de alianțe în Orientul Mijlociu care să fie durabile și să permită țărilor din regiune să preia controlul asupra propriilor afaceri.

Provocările reconstrucției și securității

În cadrul aceleași conferințe, Vance a recunoscut provocările semnificative ce urmează, inclusiv demilitarizarea Hamas și reconstrucția Fâșiei Gaza.

JD Vance, Sursa foto J.D. Vance- Senate.gov

„Avem o sarcină foarte, foarte dificilă înaintea noastră, care este să dezarmăm Hamasul, dar și să reconstruim Gaza, să îmbunătățim viața oamenilor din Gaza, dar și să ne asigurăm că Hamasul nu mai reprezintă o amenințare pentru prietenii noștri din Israel”, a declarat vicepreședintele american.

JD Vance despre implicarea internațională în reconstrucție

Pentru a sprijini procesul de reconstrucție, se discută despre crearea unei Forțe Internaționale de Stabilizare (ISF), care ar include contribuții din partea unor țări precum Turcia și Indonezia.

Această forță ar avea rolul de a asigura securitatea, de a instrui o nouă forță de poliție palestiniană și de a supraveghea demilitarizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza.

În timp ce Vance a exprimat un optimism prudent cu privire la menținerea acordului de încetare a focului, recunoscând totodată dificultățile ce urmează, reacțiile internaționale variază.

Unii lideri și organizații internaționale continuă să monitorizeze evoluțiile din regiune, iar implementarea completă a acordului va depinde de angajamentele și acțiunile tuturor părților implicate.

