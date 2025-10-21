Vicepreședintele american JD Vance a ajuns marți, 21 octombrie 2025, la Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în cadrul unei vizite oficiale de două zile în Israel.

Scopul principal al călătoriei este consolidarea unui armistițiu fragil între Israel și teroriștii Hamas în Fâșia Gaza, în urma unui acord mediat de Statele Unite.

Vance este însoțit de soția sa, Usha Vance, și a fost întâmpinat la aeroport de ministrul israelian al Justiției, Yariv Levin jpost.com.

În cadrul vizitei sale, JD Vance va călători în sudul Israelului pentru a vizita sediul unei forțe internaționale susținute de SUA, creată pentru a supraveghea implementarea armistițiului în Gaza.

Miercuri, 22 octombrie, vicepreședintele american se va întâlni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele Isaac Herzog la Ierusalim timesofisrael.com.

Vizita lui Vance are loc într-un context marcat de violențe sporite în regiune. Deși armistițiul a dus la eliberarea unor ostatici și la identificarea rămășițelor acestora, violențele au continuat.

De exemplu, două atacuri israeliene asupra unor echipe de teroriști Hamas în Doha au fost urmate de critici din partea Qatarului, care a condamnat încălcările armistițiului de către Israel.

În plus, autoritățile din Gaza au raportat despre 135 de cadavre palestiniene mutilate, ceea ce a generat apeluri pentru o investigație internațională.

Israelul a respins acuzațiile de abuzuri, iar oficialii israelieni au subliniat că aceste incidente nu reflectă politica oficială a statului.

Qatarul a condamnat continuarea violării armistițiului de către Israel, raportând cel puțin 80 de decese palestiniene de la începutul armistițiului.

În ciuda unei lovituri aeriene israeliene asupra unei echipe teroriste Hamas în Doha, Qatar continuă să medieze și să faciliteze posibilitatea dezarmării teroriștilor Hamas.

Uniunea Europeană a suspendat măsurile de sancționare împotriva Israelului în lumina recentelor evoluții diplomatice, ceea ce a generat critici interne privind lipsa de responsabilitate.

JD Vance va discuta despre implementarea armistițiului și despre tranziția către o soluție pe termen lung. Printre subiectele abordate se numără desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare în Gaza și dezarmarea grupării teroristeHamas.

De asemenea, se preconizează discuții despre reconstrucția regiunii Gaza, estimată la 50 de miliarde de dolari, și despre formarea unui organism tehnocratic pentru guvernarea regiunii, excluzând participarea reprezentanților grupării teroriste Hamas.

În concluzie, vizita lui JD Vance subliniază angajamentul Statelor Unite față de stabilitatea regiunii și față de implementarea unui armistițiu durabil între Israel și teroriștii Hamas.

În ciuda provocărilor și tensiunilor existente, eforturile diplomatice continuă să fie esențiale pentru atingerea unei păci durabile în Orientul Mijlociu.