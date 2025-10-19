Israel reia atacurile în Fâșia Gaza. Armistițiul este pus sub semnul întrebării

Situația din Fâșia Gaza este din nou tensionată, după ce armata statului evreu a lansat un atac în enclavă, la doar o săptămână de la intrarea în vigoare a armistițiului mediat de Statele Unite. Evenimentele pun sub semnul întrebării șansele ca acordul să conducă la o pace de durată, în condițiile în care atât Israelul, cât și Hamas se acuză reciproc de încălcarea înțelegerii, transmite Reuters.

Un oficial militar israelian a afirmat că forțele Hamas au desfășurat atacuri asupra militarilor israelieni aflați în interiorul Gazei.

„Hamas a efectuat mai multe atacuri asupra forţelor israeliene din interiorul Gazei, inclusiv un atac cu lansator de rachete antitanc şi un atac de lunetist împotriva soldaţilor israelieni. Ambele incidente au avut loc într-o zonă aflată sub control israelian... Este o încălcare gravă a armistiţiului”, a precizat acesta.

De cealaltă parte, un lider al Hamas, Izzat al-Risheq, a susținut că mișcarea își respectă angajamentele, acuzând Israelul de violarea repetată a acordului: Israelul, spune acesta, este cel care ”încalcă în mod repetat” înţelegerea.

Oficialii israelieni au evitat să comenteze direct rapoartele privind atacurile aeriene, însă Biroul de presă al guvernului din Gaza a raportat sâmbătă „47 de încălcări ale armistiţiului, soldate cu 38 de morţi şi 143 de răniţi”.

Acțiunile de duminică sunt considerate cel mai serios test al încetării focului instaurate pe 11 octombrie. Tensiunile au fost amplificate și de decizia autorităților israeliene de a menține închis punctul de trecere Rafah dintre Gaza și Egipt până la noi ordine.

Un punct sensibil al negocierilor îl reprezintă returnarea corpurilor persoanelor decedate aflate în captivitatea Hamas.

Israelul solicită predarea a 28 de corpuri, dintre care doar 12 au fost predate până acum. Hamas afirmă că recuperarea celorlalte necesită „timp şi echipamente speciale”, deoarece „multe se află sub dărâmături”.

Acordul de pace propus de preşedintele american Donald Trump continuă să fie împiedicat de probleme esenţiale, printre care dezarmarea Hamas, stabilirea unei administrații pentru Gaza, organizarea unei posibile forţe internaţionale de stabilizare şi definirea etapelor pentru crearea unui stat palestinian.

Ambasada SUA la Ierusalim nu a oferit, deocamdată, nicio reacție oficială privind noile evenimente.