Hamas a respins acuzațiile Departamentului de Stat despre încălcarea armistiului cu Israel

Gruparea palestiniană Hamas a respins duminică afirmația Departamentului de Stat al SUA, care menționase „informații credibile” potrivit cărora organizația ar urma să încalce în curând armistițiul cu Israelul, potrivit Reuters.

Hamas a calificat drept „false” acuzațiile Departamentului de Stat al SUA, subliniind că nu există nicio intenție de a încălca termenii armistițiului cu Israelul. Gruparea a reiterat angajamentul său față de respectarea acordului de încetare a focului.

Departamentul de Stat a declarat, sâmbătă, că deține „informații credibile” conform cărora Hamas ar pregăti un atac iminent asupra civililor din Gaza, ceea ce ar reprezenta o încălcare a armistițiului. Autoritățile americane au avertizat că situația trebuie monitorizată atent pentru a preveni escaladarea conflictului.

Departamentul de Stat al SUA a avertizat că un atac planificat de Hamas asupra civililor palestinieni ar reprezenta o încălcare directă și gravă a acordului de încetare a focului. Autoritățile americane subliniază gravitatea situației și riscul unei escaladări a tensiunilor în regiune.

În comunicat, Departamentul de Stat a mai precizat că un astfel de atac ar submina progresele semnificative realizate prin eforturile de mediere, evidențiind importanța respectării armistițiului pentru stabilitatea pe termen lung în Gaza.

Departamentul de Stat a transmis că, în cazul în care Hamas va duce la îndeplinire atacul planificat, vor fi luate măsuri pentru a proteja populația din Gaza și pentru a menține integritatea armistițiului. Detaliile acestor acțiuni nu au fost însă făcute publice.

În același timp, președintele Trump a amenințat deja Hamas cu represalii după uciderea civililor din această săptămână, subliniind tensiunea crescută și riscul unei escaladări în regiune.

Washingtonul a informat ceilalți garanți ai armistițiului, Egipt, Qatar și Turcia, despre posibila încălcare a acordului de către Hamas, în timp ce gruparea Hamas a difuzat un videoclip cu execuții ale presupuşilor colaboratori cu Israelul.