Hamas a respins acuzațiile Departamentului de Stat despre încălcarea armistiului cu Israel

Hamas a respins acuzațiile Departamentului de Stat despre încălcarea armistițiului cu Israel
Gruparea palestiniană Hamas a respins duminică afirmația Departamentului de Stat al SUA, care menționase „informații credibile” potrivit cărora organizația ar urma să încalce în curând armistițiul cu Israelul, potrivit Reuters.

Hamas respinge acuzațiile SUA privind încălcarea armistițiului cu Israel

Hamas a calificat drept „false” acuzațiile Departamentului de Stat al SUA, subliniind că nu există nicio intenție de a încălca termenii armistițiului cu Israelul. Gruparea a reiterat angajamentul său față de respectarea acordului de încetare a focului.

Departamentul de Stat a declarat, sâmbătă, că deține „informații credibile” conform cărora Hamas ar pregăti un atac iminent asupra civililor din Gaza, ceea ce ar reprezenta o încălcare a armistițiului. Autoritățile americane au avertizat că situația trebuie monitorizată atent pentru a preveni escaladarea conflictului.

SUA avertizează că un atac Hamas ar încălca grav armistițiul de pace

Departamentul de Stat al SUA a avertizat că un atac planificat de Hamas asupra civililor palestinieni ar reprezenta o încălcare directă și gravă a acordului de încetare a focului. Autoritățile americane subliniază gravitatea situației și riscul unei escaladări a tensiunilor în regiune.

Teroriștii Hamas

Sursă foto: Captură de ecran Youtube

În comunicat, Departamentul de Stat a mai precizat că un astfel de atac ar submina progresele semnificative realizate prin eforturile de mediere, evidențiind importanța respectării armistițiului pentru stabilitatea pe termen lung în Gaza.

Președintele Trump a amenințat Hamas cu represalii

Departamentul de Stat a transmis că, în cazul în care Hamas va duce la îndeplinire atacul planificat, vor fi luate măsuri pentru a proteja populația din Gaza și pentru a menține integritatea armistițiului. Detaliile acestor acțiuni nu au fost însă făcute publice.

În același timp, președintele Trump a amenințat deja Hamas cu represalii după uciderea civililor din această săptămână, subliniind tensiunea crescută și riscul unei escaladări în regiune.

Washingtonul a informat ceilalți garanți ai armistițiului, Egipt, Qatar și Turcia, despre posibila încălcare a acordului de către Hamas, în timp ce gruparea Hamas a difuzat un videoclip cu execuții ale presupuşilor colaboratori cu Israelul.

