Soția fostului deputat și prefect de Gorj Mugurel Surupăceanu, găsită spânzurată în curtea casei

Dramă în familia fostului deputat și prefect de Gorj. Soția fostului deputat Mugurel Surupăceanu a fost găsită de tatăl ei spânzurată într-o anexă din curtea casei. Medicii fac tot posibilul să o salveze.

Reprezentanții Poliției Gorj au transmis că femeia, în vârstă de 35 de ani, domiciliată în Târgu Jiu au venit cu câteva precizări. Soția fostului deputat Mugurel Surupăceanu a fost găsită într-o anexă a locuinței de către tatăl său, care a anunțat autoritățile.

„La data de 10 iunie 2026, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat din municipiu cu privire la faptul că și-ar fi găsit fiica în stare de inconștiență, la domiciliu.

Din primele verificări a reieșit faptul că o femeie de 35 de ani, din municipiul Târgu Jiu, ar fi fost găsită în stare de inconștiență într-o anexă situată în curtea locuinței, cu destinația loc de joacă.

La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj, care a acordat îngrijiri medicale și a transportat persoana la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru investigații și tratament de specialitate.

În cauză a fost întocmit dosar penal, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unității de parchet competente“, au transmis polițiștii într-un comunicat de presă.

Ultimele informații locale sunt că femeia a fost adusă cu elicopterul la un spital din București.

Familia Surupăceanu a trecut printr-o grea încercare

Mugurel Surupăceanu a fost anchetat de DNA și trimis în judecată în urmă cu 10 ani. Ani de procese au urmat. Dosarul lui Surupăceanu fusese trimis în instanță în iunie 2016 și viza o licitație organizată de Romsilva.

Au fost trei ani tensionați în care Surupăceanu a demisionat din Parlament și a umblat să-și caute dreptatea, el negând orice acuzație. În 2019, Curtea de Apel Craiova l-a achitat.