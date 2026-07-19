Activistul indian Sonam Wangchuk a ajuns în centrul unei noi dispute juridice, după ce soția sa a cerut instanței din Delhi permisiunea de a-l transfera dintr-un spital de stat într-o clinică privată, susținând că acesta este ținut în „detenție ilegală”, potrivit Reuters.

Cererea vine la o zi după ce Wangchuk a fost transportat împotriva voinței sale la Spitalul Safdarjung din New Delhi de către forțele de ordine, în urma deteriorării stării sale de sănătate după mai bine de trei săptămâni de grevă a foamei.

Cazul a atras atenția opiniei publice din India și a devenit un nou episod al protestelor declanșate de scandalul privind scurgerile de subiecte la examenele naționale.

Gitanjali Angmo a anunțat pe platforma X că a depus o solicitare în instanță deoarece familia nu poate decide unde va fi tratat activistul.

„În ciuda solicitărilor repetate, spitalul a refuzat să îl externeze sau să ne permită să îl transferăm la un spital privat ales de noi”, a transmis aceasta.

Angmo a mai afirmat că accesul familiei este sever restricționat și că în spital sunt desfășurate importante efective de poliție.

„Avem în jur de 30 de polițiști pe etajul nostru și peste 100 în întregul spital, iar libertatea noastră de mișcare este puternic limitată”, a declarat ea.

Reprezentanții Spitalului Safdarjung au transmis duminică faptul că semnele vitale ale lui Sonam Wangchuk sunt stabile.

Totuși, medicii au precizat că unele analize de sânge rămân ușor modificate și că pacientul are nevoie de tratament medical continuu și monitorizare permanentă.

Cu o zi înainte, autoritățile spitalului anunțaseră că activistul refuza tratamentul după ce fusese transportat acolo împotriva voinței sale.

Sonam Wangchuk, în vârstă de 59 de ani, se află în greva foamei din 28 iunie. El și-a început protestul în semn de solidaritate cu mișcarea Cockroach Janta Party (CJP), formată de tineri indieni care cer demisia ministrului Educației, Dharmendra Pradhan.

Protestatarii îl acuză pe ministru că nu și-a asumat responsabilitatea după scandalul privind scurgerile de subiecte la examenele naționale din luna mai, un episod care a afectat milioane de elevi și studenți din India.

Delhi Police remove Sonam Wangchuk from Jantar Mantar protest forcefully!! This is shameful, instead of Removing Dharmendra Pradhan they removed Sonam !! What a coward Govt pic.twitter.com/gIk7jRava7 — Nehr_who? (@Nher_who) July 18, 2026

Mișcarea a devenit una dintre cele mai vizibile forme de contestare publică la adresa guvernului condus de premierul Narendra Modi și a atras susținere în mai multe regiuni ale țării.

Joi, Înalta Curte din Delhi a dispus autorităților să urmărească atent evoluția stării de sănătate a activistului și să intervină dacă situația o impune.

Decizia a venit după depunerea unei petiții prin care se solicita chiar alimentarea forțată a lui Wangchuk, pe fondul agravării stării sale fizice.

Potrivit autorităților, transferul la spital s-a făcut în baza recomandărilor medicale și a dispozițiilor instanței, după ce medicii au apreciat că starea sa devenise periculoasă.

În paralel cu demersurile din instanță, Cockroach Janta Party a anunțat că își menține planurile de a organiza luni un marș către Parlamentul Indiei, odată cu deschiderea noii sesiuni legislative.

Poliția din Delhi a mobilizat efective suplimentare și a întărit măsurile de securitate în capitală pentru a preveni incidente în timpul manifestației.