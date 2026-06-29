Republica Moldova. La trei luni după ce poliţia din Hânceşti l-a reţinut pe Anatol Mătăsaru, învinuindu-l într-un dosar penal că ar fi persecutat-o pe magistrata Ana Cucerescu, expertiza judiciară a demonstrat că activistul nu are nicio tangenţă cu dispozitivul de urmărire, pe care oamenii legii l-ar fi găsit în automobilul judecătoarei.

Rezultatele exepertizei i-au fost comuninicate lui Mătăsaru luni dimineaţă de către ofiţerul de urmărire penală.

Amintim că Anatol Mătăsaru a fost reţinut pe data de 5 aprilie, la 15 minute după ce a trecut pe o stradă din Sărata Galbenă, unde locuiesc părinţii magistratei Cucerescu de la Judecătoria Chişinău. Este vorba de judecătoarea care a condamnat-o pe fosta başcană a Găgăuziei, Evghenia Guţul. Şi care a făcut parte din completul de judecată care l-a condamnat pe oligarhul Vladimir Plahotniuc.

Activistul venise la Sărata Galbenă într-o misiune de la organizaţia în care activeză, pentru a documenta averea părinţilor magistratei are a declarat că părinţii i-au cumpărat apartament de lux în Chişinău, maşină şi i-au făcut donaţii. Ulterior, investigaţia a fost publicată pe portalul crime-moldova.com, relatându-se despre suspiciunile privind corectitudinea constatărilor făcute de Comisia de evaluare externă.

Recent, Consiliul Superior al Magistraturii a promovat-o pe Ana Cucerescu pentru funcţia de judecător în Curtea Supremă de Justiţie.

Despre rezultatele expertizei a vorbit pentru EvZ Anatol Mătăsaru. Au fost efectuate mai multe expertize – a dispozitivului găsit în maşina magistratei, a automobilului cu care a mers activistul pe lângă casa magistratei, precum şi a telefonului mobil.

„Rezultatele expertizelor au arătat că nu am nicio implicare cu dispozitivul din maşina Anei Cucerescu. Nu au fost găsite amprente, în telefonul meu nu a fost descoperită nicio aplicaţie pentru urmărire de la distanţă. La fel, nu a fost descoperit ninic suspect nici în automobilul meu.

Din concluziile experţilor, am înţeles că acel dispozitiv era depăşit ca tehnologie şi funcţiona pe o rază de vre-o 40 de metri. Adică este inutil pentru urmărirea de la distanţă. Adică este bun doar pentru animalele de companie, ca stăpânul să nu le piardă când le scoate la plimbare.

Acest fapt demonstrează încă o dată că dosarul este fabricat. Iar faptul că dispozitivul este unul atât de neperformant mă determină să cred că nici nu a fost găsit în automobilul magistratei. Au anexat şi ei la dosar ce au găsit mai repede. Ca să-şi justifice cumva acţiunile ilegale. Iar în acest timp Ana Cucerescu să treacă cu brio Vettingul. Chiar dacă existau suspiciuni că veniturile părinţilor nu acopereau celtuielile pentru cadurile făcute fiicei judecătoare. Şi să fie desemnată fără impedimente pentru funcţia de judecător în Curtea Supremă de Justiţie”, a declarat activistul.

Mătăsaru a mai spus că şi-a făcut griji că rezultatele expertizelor puteau fi falsificate. „După cum au procedat nu o singură dată cu mine, mă aşteptam la orice. Mă bucur că avem experţi corecţi şi oneşti, care nu vor să fie complici la orice făcătură”, a spus activistul.

Lilian Rudei, avocatul lui Anatol Mătăsaru, a declarat că deocamdată clientul său rămâne sub urmărire penală. „Astăzi ni s-a adus la cunoştinţă rezultatele expertizelor. Deşi acestea ne sunt favorabile, clientul meu nu a fost scos de sub urmărire penală.

Urmează să decidă organul de urmărire penală. Îi lăsăm să mai investigheze, să mai verifice dacă au ce. Sperăm să ia o decizie corectă. Noi vom acţiona în dependenţă de circumstanţe. Astăzi am depus o cerere ca clientului meu să-i fie resttuit telefonul”, ne-a spus apărătorul.

A doua zi după reţinerea lui Mătăsaru şi punerea lui sub învinuire, Poliţia din Hânceşti a emis un comunicat de presă, în care anunţa că în maşina magistratei Cucerescu a fost găsit un dispozitiv pentru urmărire, dând de înţeles că ar fi fost instalat de activist.

La scurt timp, şi Consiliul Superior al Magistraturii a venit cu un comunicat în care îşi exprima îngrijorarea şi comenta ca ceva „deosebit de grav” faptul că în maşina unui magistrat a fost instalat un dispozitiv de interceptare.

Informaţia a fost folosită unilateral de către mass-media axată pe anumite interese, lăsând să se înţeleagă că Mătăsaru a instalat dispozitivul pentru a o urmări pe Ana Cucerescu. Şi că ar fi făcut acest lucru la comandă, pentru a o discredita înainte de a pronunţa sentinţa lui Plahotniuc.

Mătăsaru a respins acuzaţiile. Totuşi, un anumit segment din societate s-a lăsat convins că tehnica de urmărire din maşina magistratei a fost instalată de Anatol Mătăsaru. Fapt pentru care activistul a fost blamat la greu pe reţele.