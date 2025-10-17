JD Vance: Rusia își închipuie că e mult mai puternică decât este

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat într-un interviu pentru Newsmax că Rusia are o percepție exagerată asupra evoluției conflictului din Ucraina pe front, ceea ce face mai dificilă încheierea unui acord de pace.

Oficialul american a subliniat că, deși există progrese în negocieri, lipsa de disponibilitate a ambelor părți împiedică ajungerea la un compromis rapid.

Potrivit lui Vance, Moscova consideră că situația pe câmpul de luptă este mai favorabilă decât este în realitate, ceea ce complică negocierile diplomatice.

Această percepție greșită, a adăugat el, a contribuit la dificultățile întâmpinate în ultimele luni în vederea încheierii unui acord.

Vance a mai subliniat că, indiferent de eforturile președintelui SUA de a avansa negocierile, este nevoie ca ambele părți să fie dispuse să accepte un compromis.

„Chiar dacă președintele Trump a fost activ în promovarea diplomatiei, pentru a încheia un acord este necesară disponibilitatea ambelor părți, iar acum 'rușii și ucrainenii pur și simplu nu sunt în punctul în care ar putea încheia un acord'", a declarat el.

În ciuda obstacolelor, JD Vance consideră că un acord de pace rămâne posibil, dar va necesita eforturi susținute.

„Da, acest proces [întârziat] poate fi frustrant. Da, [Trump] uneori își pierde răbdarea față de toți participanții la proces", a spus Vance.

Cu toate acestea, el a menționat că președintele Trump va finaliza procesul, subliniind că „întrebarea este doar cât timp va dura".

Declarațiile vicepreședintelui JD Vance evidențiază complexitatea situației și dificultățile negocierilor pentru pace în conflictul din Ucraina.

Oficialul american rămâne totuși optimist cu privire la posibilitatea unui acord, subliniind că succesul depinde de compromis și de efortul continuu al ambelor părți implicate.