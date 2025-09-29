De ce și-a înăsprit Trump tonul față de Putin. Dezvăluirile lui JD Vance

Vicepreședintele american JD Vance consideră că este „evident timpul” ca Rusia să „discută serios” despre pace. El a mai spus, într-un interviu acordat Marthei MacCallum de la Fox News, că numărul morților și impactul economic asupra Rusiei au dus la înăsprirea tonului lui Trump față de războiul dintre Rusia și Ucraina.

Vicepreședintele JD Vance a atribuit duminică recenta înăsprire de ton a președintelui Donald Trump față de Vladimir Putin și războiul ruso-ucrainean pierderii de vieți omenești și impactului asupra economiei Rusiei.

„Economia rusă este în ruină. Rușii nu câștigă prea mult pe câmpul de luptă. Este evident timpul ca ei să asculte apelul său [al lui Donald Trump] pasionat de a veni la masa negocierilor și de a discuta cu adevărat serios despre pace”, a spus Vance la „Fox News Sunday”.

„Cred că ceea ce s-a schimbat este realitatea de pe teren, rușii ucigând o mulțime de oameni și pierzând o mulțime de oameni, iar ei nu au prea multe de arătat pentru asta”, a adăugat vicepreședintele.

În timpul unei conferințe de presă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, săptămâna trecută, Donald Trump a declarat că aliații NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le invadează spațiul aerian.

De asemenea, Trump a spus că SUA vor continua să furnizeze arme către țările NATO, „pentru ca NATO să facă ce vrea cu ele”. Apoi, Trump a afirmat că Ucraina nu numai că poate câștiga războiul împotriva Rusiei, dar poate recupera teritoriile pierdute și chiar mai mult.

Încrederea președintelui SUA în Ucraina este diferită de o declarație anterioară, când a spus că Ucraina nu poate câștiga războiul și că ar trebui să renunțe la teritoriile cucerite de Rusia.

Apariția lui Trump aplături de Zelenski de săptămâna trecută a fost, de asemenea, în contrast puternic cu o întâlnire din februarie cu președintele ucrainean, când atât Trump, cât și Vance l-au pus la punct pe Zelenski. La acea vreme, Trump declarase că Zelenski „nu este pregătit pentru pace dacă America este implicată, deoarece consideră că implicarea noastră îi oferă un mare avantaj în negocieri”.

În timpul campaniei electorale din 2024, Trump a afirmat în repetate rânduri că va pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina în prima sa zi de mandat. Însă, duminică, Vance a arătat că Rusia este vinovată de continuarea războiului în Europa.

„Ceea ce am văzut în ultimele două săptămâni este că rușii au refuzat să participe la orice întâlnire bilaterală cu ucrainenii. Au refuzat să participe la orice întâlnire trilaterală”, a spus Vance.

„Mulți oameni mor și nu au prea multe de arătat pentru asta. Câți alți oameni sunt dispuși să piardă? Câți oameni sunt dispuși să ucidă pentru un câștig foarte mic, dacă este cazul, în ceea ce privește avantajul militar pe teren?”

Când MacCallum l-a întrebat pe Vance dacă va susține trimiterea rachetelor către Ucraina, acesta a răspuns că este un aspect asupra căruia președintele va lua decizia finală.

„Ceea ce va face președintele este în interesul superior al Statelor Unite ale Americii”, a spus Vance.

Pe măsură ce războiul din Europa continuă, Vance și-a exprimat, de asemenea, un optimism „prudent” cu privire la războiul din Gaza.

Negocierile pentru un armistițiu între Israel și Hamas sunt în desfășurare, iar Vance a spus că președintele „vrea ca Gaza să fie controlată de oamenii care locuiesc acolo”.

„Cred că președintele ne-a adus în punctul în care suntem la linia de un metru și cu toții avem mare speranță că putem ajunge până în zona de touchdown și putem realiza un lucru foarte, foarte important pentru pacea în regiune”, a spus Vance, care a avertizat că există totuși posibilitatea unor schimbări de ultim moment.

„Sunt mai optimist în privința situației actuale decât în ​​privința situației actuale, dar să fim realiști, aceste lucruri pot fi deraiate chiar în ultimul moment”, a spus el.