TikTok rămâne în SUA, după ce Trump a anunțat semnarea acordului de cesiune

Președintele american Donald Trump a semnat un Ordin Executiv care salvează TikTok de la interdicție în SUA, protejând în același timp securitatea națională a Americii, a anunțat Casa Albă, într-un comunicat.

Președintele Trump a stabilit că cesionarea descrisă într-un acord-cadru, prin care aplicația TikTok din SUA va fi operată de o nouă companie mixtă cu sediul în Statele Unite, este o „cesionare calificată”.

Noua companie va fi deținută majoritar de investitori americani, operată în SUA de un consiliu de administrație cu acreditări de securitate națională și securitate cibernetică și supusă unor reguli stricte pentru a proteja datele americanilor și securitatea noastră națională.

Fosta companie mamă a TikTok, ByteDance, va deține mai puțin de 20% din acțiuni, conform legii, și va alege un singur director din consiliul de administrație format din șapte locuri. De asemenea, ByteDance va fi exclusă din comitetul de securitate al companiei.

Oracle - una dintre companiile de tehnologie de top din SUA - va acționa ca furnizor de securitate al TikTok și va monitoriza și asigura independent siguranța tuturor operațiunilor din SUA.

Cesionarea propusă rezolvă preocupările legate de securitatea națională și respectă Legea privind protejarea americanilor de aplicațiile controlate de adversari străini prin eliminarea TikTok din Statele Unite de sub controlul Chinei.

Cesionarea plasează funcționarea algoritmului, a codului și a deciziilor de moderare a conținutului sub controlul noii societăți mixte.

Acordul de cesionare interzice stocarea datelor sensibile ale utilizatorilor din SUA într-un mod care ar permite ca aceste date să fie sub controlul unui adversar străin. Toate datele utilizatorilor din SUA vor fi stocate într-un mediu cloud de încredere, securizat și special conceput în Statele Unite, administrat de Oracle.

De asemenea, tranzacția include monitorizarea intensă a actualizărilor de software, a algoritmului și a fluxurilor de date și necesită ca toate modelele de recomandare de conținut, inclusiv algoritmii, care utilizează datele utilizatorilor din SUA, să fie reinstruiți și monitorizați de partenerii de securitate de încredere ai Americii. Acest lucru asigură că niciun conținut din SUA nu este supus manipulării necorespunzătoare.

Ordinul executiv semnat de Trump cu privire la TikTok îi cere Procurorului General să nu ia măsuri pentru a pune în aplicare Legea privind protejarea americanilor de aplicațiile controlate de adversari străini timp de 120 de zile, pentru a permite finalizarea cesionării.

Președintele Trump spune că a găsit o soluție pentru cei 170 de milioane de americani care utilizează TikTok, asigurându-se că utilizatorii se vor putea bucura în siguranță de aceeași experiență globală TikTok și vor putea vizualiza conținut din întreaga lume, având încrederea că datele lor sunt în siguranță în Statele Unite.

Creatorii americani de conținut se bazează pe TikTok pentru a-și construi publicul, a-și împărtăși talentele și a genera venituri într-o economie din ce în ce mai digitală.

În mod similar, afacerile americane - mari și mici deopotrivă - depind de vasta acoperire a TikTok pentru publicitate, conectarea cu clienții și stimularea creșterii economice.

„Prin intermediul acestui acord, președintele Trump a găsit o modalitate de a menține TikTok operațional, rezolvând în același timp aceste probleme de securitate națională cu noi investiții și control american”, mai precizează Casa Albă.

Menținerea afacerii TikTok va genera 178 de miliarde de dolari în activitate economică în SUA în următorii patru ani și va susține mii de locuri de muncă și afaceri din SUA.

Deocamdată, nu este clar dacă și cum această tranzacție va afecta funcționarea TikTok în afara Statelor Unite.

Potrivit vicepreședintelui american JD Vance, valoarea acestei tranzacții s-a ridicat la 14 miliarde de dolari. Anterior, președintele Trump declarase, într-un interviu acordat Fox News, că Michael Dell a fost „implicat” în tranzacție și că și Lachlan Murdoch și Rupert Murdoch ar fi, de asemenea, „probabil în grup”. Lachlan Murdoch este președintele News Corp, care deține WSJ, și este președinte executiv și director executiv al companiei-mamă a televiziunii Fox News, Fox Corp.