International

Zelenski: Europa trebuie să fie pregătită pentru o agresiune rusă

Comentează știrea
Zelenski: Europa trebuie să fie pregătită pentru o agresiune rusăSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Vladimir Putin se pregătește pentru un conflict mai amplu, avertizând că războiul din Ucraina ar putea fi extins către o altă țară europeană. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea cu Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU, la New York, și sunt relatate de The Guardian.

Zelenski a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu drone în Danemarca, Polonia și România, precum și de încălcarea spațiului aerian estonian de către avioane de vânătoare rusești. Președintele Ucrainei a afirmat că aceste acțiuni sunt menite să testeze capacitatea Europei de a-și proteja spațiul aerian.

Ucraina, instructor pentru doborârea dronelor rusești

În această lună, Ucraina a detectat 92 de drone care zburau spre Polonia, majoritatea fiind interceptate. 19  au pătruns în teritoriu polonez, unde patru au fost doborâte. Zelenski a spus că Ucraina se află în război activ și că experiența sa poate fi împărtășită altor state europene. Reprezentanți din mai multe țări vor vizita Ucraina pentru „instruire practică” privind respingerea atacurilor aeriene rusești.

„Suntem gata să împărtășim experiența noastră”, a spus Zelenski, adăugând că guvernele UE se confruntă cu dificultăți în gestionarea acestei amenințări noi și periculoase.

Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova
Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova

Zelenski: Ucraina poate recâștiga toate teritoriile pierdute în 2022

Ucraina harta

Sursa: Wikipedia

Zelenski a calificat discuțiile cu Donald Trump drept „foarte plăcute”. Fostul președinte american a declarat că Ucraina poate recâștiga toate teritoriile pierdute în 2022, cu sprijinul Europei și NATO, descriind totodată armata rusă ca fiind un „tigru de hârtie” și economia Rusiei ca aflată într-o situație dificilă.

Zelenski a precizat că i-a explicat lui Trump realitățile câmpului de luptă, în care avansurile Rusiei sunt adesea efemere, iar prezența pe teren este temporară. În acest context, Zelenski a refuzat să comenteze cererile de rachete de croazieră Tomahawk capabile să lovească Moscova, calificând subiectul drept „delicat”.

Teama liderului de la Kiev

În ultimele luni, Ucraina a efectuat atacuri reușite asupra rafinăriilor de petrol rusești, folosind drone cu rază lungă de acțiune produse intern. Zelenski a avertizat că, dacă Kremlinul va încerca să distrugă infrastructura energetică ucraineană în această iarnă, propria capitală va suferi întreruperi de curent ca ripostă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:20 - Superliga. Rezultatele etapei a 11-a și clasamentul. Meciurile de duminică, 28 septembrie
07:12 - Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
07:00 - Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova
06:54 - Boala tăcută care afectează milioane de femei. Simptomele pot fi confundate cu disconfortul menstrual
06:45 - Gestul istoric făcut de Regina Elisabeta pentru Diana. A fost o premieră la Buckingham
06:34 - Prognoza meteo, 28 septembrie. Vreme răcoroasă în mare parte din țară, cu ploi și lapoviță la munte

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale