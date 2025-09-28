Zelenski: Europa trebuie să fie pregătită pentru o agresiune rusă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Vladimir Putin se pregătește pentru un conflict mai amplu, avertizând că războiul din Ucraina ar putea fi extins către o altă țară europeană. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea cu Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU, la New York, și sunt relatate de The Guardian.

Zelenski a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu drone în Danemarca, Polonia și România, precum și de încălcarea spațiului aerian estonian de către avioane de vânătoare rusești. Președintele Ucrainei a afirmat că aceste acțiuni sunt menite să testeze capacitatea Europei de a-și proteja spațiul aerian.

În această lună, Ucraina a detectat 92 de drone care zburau spre Polonia, majoritatea fiind interceptate. 19 au pătruns în teritoriu polonez, unde patru au fost doborâte. Zelenski a spus că Ucraina se află în război activ și că experiența sa poate fi împărtășită altor state europene. Reprezentanți din mai multe țări vor vizita Ucraina pentru „instruire practică” privind respingerea atacurilor aeriene rusești.

„Suntem gata să împărtășim experiența noastră”, a spus Zelenski, adăugând că guvernele UE se confruntă cu dificultăți în gestionarea acestei amenințări noi și periculoase.

Zelenski a calificat discuțiile cu Donald Trump drept „foarte plăcute”. Fostul președinte american a declarat că Ucraina poate recâștiga toate teritoriile pierdute în 2022, cu sprijinul Europei și NATO, descriind totodată armata rusă ca fiind un „tigru de hârtie” și economia Rusiei ca aflată într-o situație dificilă.

Zelenski a precizat că i-a explicat lui Trump realitățile câmpului de luptă, în care avansurile Rusiei sunt adesea efemere, iar prezența pe teren este temporară. În acest context, Zelenski a refuzat să comenteze cererile de rachete de croazieră Tomahawk capabile să lovească Moscova, calificând subiectul drept „delicat”.

În ultimele luni, Ucraina a efectuat atacuri reușite asupra rafinăriilor de petrol rusești, folosind drone cu rază lungă de acțiune produse intern. Zelenski a avertizat că, dacă Kremlinul va încerca să distrugă infrastructura energetică ucraineană în această iarnă, propria capitală va suferi întreruperi de curent ca ripostă.