Zelenski a acuzat Ungaria de spionaj aerian. Mai multe drone, depistate de ucraineni

Zelenski acuză Ungaria de spionaj aerian. Armata ucraineană a publicat imagini care surprind traiectoria unei drone ce a intrat neautorizat în spațiul aerian al Ucrainei, declanșând o nouă tensiune între Kiev și Budapesta.

Ucraina susține că obiectul a provenit din Ungaria și a traversat frontiera de stat de două ori, în timp ce autoritățile de la Budapesta resping acuzațiile.

„Obiectul specificat a încălcat de două ori frontiera de stat a Ucrainei din partea maghiară”, a transmis Statul Major General al armatei ucrainene pe rețeaua X, publicând două imagini care schițează traiectoria dronei.

În mesaj se mai precizează că, „pentru a elimina potențiala amenințare, Forțele de Apărare ale Ucrainei au patrulat spațiul aerian de deasupra districtului Ujhorod cu un echipaj de drone Chaklun-KM din cadrul Forțelor Sistemelor fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei”.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat vineri încălcarea spațiului aerian și a explicat posibilele obiective ale dronelor.

„Forțele ucrainene au înregistrat încălcări ale spațiului nostru aerian de către drone de recunoaștere, care sunt probabil maghiare. Evaluările preliminare sugerează că acestea ar fi putut efectua recunoașteri privind potențialul industrial al zonelor de frontieră ale Ucrainei”, a scris Zelenski pe X.

Ministrul de externe din Budapesta Peter Szijjarto a respins acuzațiile și a criticat declarațiile președintelui ucrainean: „Preşedintele Volodimir Zelenski începe să o ia razna din cauză că este anti-ungar. El vede acum monştri”, a transmis Szijjarto pe Facebook.

Incidentul survine într-un context deja tensionat între cele două țări, amintind de sensibilitățile legate de frontiera comună și de problemele de securitate din regiune.