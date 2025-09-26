Două arestări în scandalul de pedofilie din Ungaria. Opoziția acuză, Orban contraatacă
- Andreea Răzmeriță
- 26 septembrie 2025, 22:13
Viktor Orban a declarat că îi va pedepsi pe cei care lansează acuzații nefondate la adresa cabinetului său, în contextul scandalului de pedofilie de la centrul de corecție pentru minori din Budapesta, potrivit Bloomberg.
Orban reacționează în fața scandalului sexual
În centrul crizei se află Péter Pál Juhász, fost director al Centrului de corecție pentru minori din Budapesta, arestat pe 29 mai pentru trafic de persoane, muncă forțată și abuz de autoritate. Două fete provenite din centre de plasament ar fi fost obligate să se prostitueze, înregistrate oficial ca angajate, conform anchetelor.
Orban a catalogat acuzațiile drept o campanie de denigrare împotriva guvernului său și a promis acțiuni legale împotriva celor care răspândesc informații nefondate. Vicepremierul Semjén a negat orice implicare și a descris situația ca fiind o „campanie meticulos orchestrată de denigrare”.
Partidul Tisza profită de scandal pentru a câștiga teren
Scandalul sexual a generat reacții din partea opoziției și a societății civile. Partidul Tisza conduce în sondaje și folosește cazul pentru a contesta legitimitatea guvernului. Raportul Ministerului Justiției sugerează implicarea posibilă a serviciilor secrete străine în promovarea acuzațiilor.
Parlamentul a discutat cazul imediat după vacanța de vară, opoziția solicitând clarificări cu privire la implicarea membrilor guvernului, inclusiv a viceprim-ministrului Zsolt Semjén. Coaliția Democrată a oferit o recompensă de 12.800 euro pentru dovezi suplimentare, iar Partidul Tisza a cerut suspendarea lui Semjén până la finalizarea anchetei.
Două persoane au fost arestate în cazul de pedofilie
Procurorii au preluat cazul și au accelerat ancheta, iar două persoane au fost deja arestate. Orban a subliniat că pedofilia este cea mai gravă infracțiune și că acuzațiile nefondate constituie ele însele infracțiuni.
În ciuda abuzurilor comise de fostul director, guvernul susține că acestea nu afectează instituția de stat, care găzduiește tineri de sex masculin. Martorii citați nu au furnizat încă dovezi solide, iar ancheta continuă.
