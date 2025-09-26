Copilă agresată sexual în oră, de profesor. Scandal în Învățământ

Incidentul a avut loc la o școală gimnazială din comuna Dragomirești, județul Dâmbovița. Profesorul este acuzat că ar fi agresat sexual o elevă chiar în timpul orei de curs, potrivit Inspectorului Județean de Poliție Dâmbovița (IPJ).

Profesorul de 59 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat de agresiune sexuală asupra unui minor. Măsura a fost dispusă în urma cercetărilor efectuate de polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Dragomirești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște.

„Din cercetările efectuate a reieşit că, la data de 23 septembrie a.c., bărbatul, în calitate de cadru didactic dintr-o şcoală gimnazială din comuna Dragomireşti, în timpul unei ore de curs, ar fi agresat sexual o minoră de 13 ani, elevă a acestuia, prin aceea că ar fi tras-o de mână şi ar fi sărutat-o pe gât, împotriva voinţei sale”, a arătat Poliţia.

Vineri, bărbatul urmează să fie prezentat în fața magistraților pentru stabilirea unei măsuri preventive. Ancheta este în desfășurare, polițiștii acționând în continuare sub coordonarea procurorului de caz.

La începutul acestui an școlar, un profesor de 42 de ani din Craiova a fost reținut de polițiști, fiind acuzat de viol. Potrivit IPJ Dolj, acesta ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă de 16 ani.

Polițiștii din Dolj au fost sesizați, printr-un apel la 112, că un bărbat de 34 de ani din București, care a reclamat că un profesor de 42 de ani din Craiova, angajat al unei unități de învățământ din oraș, ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă de 16 ani, a transmis IPJ Dolj.

Polițiștii Secției 2 Craiova au mers la școală, iar mai multe persoane au fost audiate. Ancheta, coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, a stabilit că profesorul de 42 de ani ar fi întreținut în repetate rânduri relații sexuale cu o elevă de 16 ani între ianuarie și septembrie 2025.

În urmă cu o săptămână, un bărbat de 57 de ani din comuna Malu Mare, județul Dolj, a fost reținut de polițiști, fiind acuzat că ar fi agresat sexual o minoră pe un teren de fotbal.

„La data de 17 septembrie, poliţiştii au fost sesizaţi de un bărbat, de 52 de ani, din comuna Malu Mare, cu privire la faptul că, în seara zilei de 16 septembrie, fiica sa de 10 ani ar fi fost agresată sexual”, anunțau oamenii legii.