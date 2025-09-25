Cum arată școala din România care redefinește educația modernă. Elevii fac activități în grădina de pe acoperiș

La granița cu Ucraina, în cel mai nordic oraș al României, Darabani, autoritățile locale au pus bazele unui proiect educațional de excepție. Cu fonduri europene de peste 2,5 milioane de euro obținute de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, acestea au construit de la zero un nou corp al Școlii Gimnaziale „Leon Dănăilă”. În exclusivitate pentru EVZ, primarul Alin Gîrbaci și directorul școlii din Darabani, Ovidiu Dumitru Ștefăncă, au oferit detalii legate de condițiile pe care le au elevii din zonă.

Noul corp de școală cuprinde zece săli de clasă și patru laboratoare pentru disciplinele fizică, chimie, informatică și biologie. Clasele sunt dotate cu bănci ergonomice, table interactive, videoproiectoare și calculatoare, iar mobilierul și tehnologia permit desfășurarea lecțiilor într-un mod modern și interactiv. La etaj, există un cabinet medical, iar în curtea școlii au fost amenajate un teren de sport și o zonă verde pentru recreere.

Arhitectura corpului nou este luminoasă și modernă, cu geamuri uriașe, coridoare spațioase și pereți decorați cu mușchi. Holurile largi sunt animate de flori, citate motivaționale și materiale didactice, iar acoperișul clădirii găzduiește o grădină care poate fi folosită pentru observații și experimente practice, în special la biologie și fizică.

Școala găzduiește aproximativ o mie de elevi și se află printre cele mai mari unități de învățământ din nordul Moldovei.

„E un proiect important pentru noi, mai ales că școala, de-a lungul timpului, a avut rezultate foarte bune. Avem niște copii extraordinari, iar cadrele didactice, de asemenea, sunt foarte implicate. Suntem o comunitate mică, dar cu ambiții mari, mi-aș permite să spun”, ne-a spus primarul orașului Darabani.

De două decenii, elevii școlii obțin rezultate remarcabile la concursuri și olimpiade naționale, inclusiv la istorie, matematică sau științe.

„Este un proiect reușit care ajunge în fața copiilor și a învățământului darăbănean cu plusuri, în așa fel încât procesul educațional să fie la standarde cât mai înalte.Copilașii chiar merită, pentru că au avut rezultate deosebite în ultimii ani”, a declarat, în exclusivitate pentru EVZ, primarul Alin Gîrbaci.

„Avem, în fiecare an, în jur de 10 copii care ajung la olimpiadele naționale la diferite discipline. Nu este an să nu avem copii care să nu meargă la faza națională. În urmă cu trei ani, la faza națională a Olimpiadei de Istorie, un elev de-al nostru a obținut locul întâi”, a explicat Ovidiu Ștefănucă, directorul unității de învățământ.

Fiecare clasă din noul corp al școlii are propria tematică. Sala de istorie poartă numele „Oglinda Timpului”, cea de matematică este „Euclid”, sala de muzică se numește „Zen”, iar orele de biologie se desfășoară în sala „Frumusețile naturii”.

„Ca o concluzie, după primele săptămâni de școală, elevii sunt foarte încântați. Avem mobilier nou, table interactive, patru laboratoare (chimie, fizică, informatică și biologie). Elevii au spații de joacă, spații verzi, sălile de clasă sunt spațioase, fiecare clasă având o altă tematică”, a mai spus directorul școlii.

Școala este dotată cu instalații moderne de climatizare și sisteme de siguranță avansate, inclusiv pentru prevenirea incendiilor. În plus, grupurile sanitare sunt dotate la standarde comparabile cu cele ale unui hotel de cinci stele, iar curățenia și disciplina reprezintă priorități constante, asigurând un mediu plăcut și sigur pentru elevi.

Totodată, elevii și profesorii poartă tricouri cu însemnele școlii. Potrivit directorului școlii? părinții sunt foarte încântați de noile condiții, însă își doresc ca, în viitor, toate corpurile de clădire ale școlii să fie aduse la același standard.

„Părinții sunt foarte încântați. Noi sperăm ca, în viitorul apropiat, toate corpurile de clădire să arate așa. Momentan, doar elevii de gimnaziu fac ore în școala nouă. Avem mai multe corpuri de clădire, însă acestea nu se ridică la nivelul celui nou”, a încheiat directorul școlii.