Doar patru zile de școală pentru unii elevi din România

În acest an școlar, 18 licee testează un program pilot menit să îi ajute pe elevi în procesul de pregătire pentru examenul de Bacalaureat. Conform planului aprobat de Ministerul Educației, liceenii vor participa la cursuri doar patru zile pe săptămână, iar vinerea vor învăța online.

Pe durata acestui program, materiile care intră la probele de BAC se predau în clasă de luni până joi, iar vinerea elevii lucrează de acasă la proiecte și teme pentru restul disciplinelor. Mulți liceeni s-au arătat încântați de această variantă.

Colegiul Național Bănățean din Timișoara se află printre cele 18 licee care testează programul pilot al Ministerului Educației.

„În această zi de vineri, cum orele sunt online, am mai mult timp să-mi repet pentru materiile de bac”, a explicat un elev, potrivit observatornews.ro.

Elevii spun că eficiența programului depinde de modul în care își vor gestiona timpul.

„Pentru unii care nu ştiu să se organizeze aşa de bine, este un aspect negativ. Apoi, proiectele pe care le primim când suntem online, pot să se adune şi dacă nu le rezolvîm la timp, o să dea probleme” a afirmat alt elev de liceu.

Sorin Ionescu, directorul Colegiului Național Bănățean, a explicat că reacțiile cadrelor didactice au fost diverse. În timp ce unii profesori au întâmpinat proiectul cu entuziasm, alții l-au considerat greu de implementat.

Rodica Beicu, profesor de Biologie, a explicat că programul se potrivește claselor de real.

„Acest proiect ne vine ca o mănușă pentru că avem clasele de real, care dau bac la biologie, deci vin fizic şi fac pregătirea cu noi pentru examen. Dar avem şi clasele din uman unde această materie este fie însumată ca ştiinţa, fie e opţional aleasă de acasă” a afirmat Rodica Beicu, profesor de Biologie.

Înainte de începerea anului școlar, Ministerul Educației a transmis că implementarea acestor modele educaționale trebuie să respecte programa națională și să asigure completarea profilului absolventului.

„Școlile trebuie să se asigure că toate competențele sunt abordate și că respectă legislația”, spunea Radu Szekely, consilier în Ministerul Educației.

Din anul școlar 2026-2027, aceste modele educaționale personalizate vor putea fi incluse în planurile-cadru, oferindu-le școlilor oportunitatea de a-și dezvolta propriile programe.