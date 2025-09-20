„Școala de fapte bune”, proiect unic care îi învață pe copii să se implice în comunitate. Video

O nouă ediție a podcastului „Picătura de business” a fost publicată pe canalul de YouTube „Hai România”. De această dată, Sorin Andreiana, redactor-șef al Revistei Capital, i-a avut ca invitați pe Ana Maria și Valentin Țoc, doi antreprenori care și-au construit parcursul profesional în jurul faptelor bune. Ei sunt inițiatorii ROD și fondatorii proiectului Umani, prin care promovează experiențe autentice, inovatoare și sprijină formarea unei comunități active și solidare.

ROD este un spațiu complex, cu rol creativ și educativ, care produce un impact real. Printre inițiativele desfășurate aici se numără și „Școala de fapte bune”, un program dedicat copiilor, menit să îi implice în acțiuni sociale cu relevanță practică. În același spirit, cei doi au lansat și proiectul „Umani”, o afacere educațională prin care îi învață pe adulți arta de a crea experiențe memorabile și cu semnificație.

„Școala de fapte bune” este un proiect al inițiativei ROD, care a generat un impact important la nivelul tinerilor. Îi învață pe copii într-un mod pragmatic ce înseamnă o faptă bună, cum să strângă fonduri, să ia decizii, să se organizeze. Proiectul este dedicat copiilor între 7 și 12 ani.

„Este un proiect care rezuma toată experiența noastră anterioară de lucru cu tinerii, dar adaptat copiilor. Noi îi învățăm pe copii lucrurile cât se poate de practic. Îi învățăm să și promoveze, îi învățăm ce înseamnă faptă bună, îi învățăm cum să strângă fonduri, îi învățăm cum să ajungă la oamenii pe care vor să îi ajute, să ia decizii, să se organizeze. Sunt lucruri pragmatice. Le place enorm și le place foarte mult să fie implicați și valorizați”, spune Valentin.

Acest proiect nu a fost lipsit de obstacole. Potrivit inițiatorilor, o dificultate a fost faptul că proiect nu era pe deplin înțeles de oameni. „Era un loc de învățare sau de joacă? Era un spațiu creativ de abilități manuale sau un spațiu al copiilor în care își petrec timpul? Ne-a fost mai complicat până am transmis cum trebuie conceptul și cui se adresează până la urmă. Cei mai mulți părinți sau persoane din comunitate își doreau să ajute, însă nu știau cum. A doua situația a fost legată de cum reușim să implicăm comunitatea.

ROD-ul ca design interior a fost făcut cu antreprenori locali, cu meșteri care au creat mobilier local. Icoanele sunt speciale pentru fiecare cameră, pentru copii, pentru familie. Ne-am dorit ca fiecare bucățică să transmită câte un mesaj. Dacă ești într-un loc de așteptare, să știi că poți să vezi ceva în jur care să te ajute sau să-ți deschidă un gând. Spațiul a fost gândit ca o experiență. Fiecare cameră este o experiență, fie că este biblioteca creată de voluntari sau spațiul de așteptare”, spune Valentin.

Cei doi s-au implicat și pentru promovarea spațiului, în scopul de a crește vizibilitatea proiectului. Una dintre primele inițiative desfășurate a fost „Roditor”, un târg cu ateliere și cu producători.

„Evenimentul Roditor, care ulterior a crescut și a dat startul unui alt eveniment, era un deliciu. Asta ne ajuta pe noi să creștem ca vizibilitate. Oamenii puteau să înțeleagă care este filosofia foarte simplă din spatele ROD. Copiii învățau la Școala de fapte bune să facă fundraising sau să strângă fonduri ca să își atingă scopul de ajutor. Își creau standuri, iar la primele ediții de Roditor erau copiii care aveau lucruri de făcute de ei. O masă era plină cu prăjituri făcute de doamne din parohia din Piatra Neamț. Și pe lângă copii, am invitat și mulți antreprenori locali, producători, care la rândul lor erau la început și aveau nevoie de vizibilitate. Resursele care se strângeau erau date către comunități mici de pe lângă Piatra Neamț, din zonele rurale. Mergeam cu copiii la cumpărături și luam fi încălțăminte, fie rechizite, fie haine, fie dulciuri”, povestește Ana Maria.

În cadrul „Școlii de fapte bune”, cei mici au dezvoltat multe alte proiecte importante, printre care strângere de fonduri pentru oferirea de cadouri la maternitate sau ceai cald pentru lucrătorii de la salubritate. Toate aceste activități au generat impact. Copiii care au participat la primele ediții, acum adolescenți sau studenți, continuă să se implice ca voluntari și coordonatori în cadrul ROD și al altor proiecte.

„Ei au crescut pe lângă noi. De exemplu, prima voluntară a terminat acum facultatea aici, la SNSPA, în București, și a fost coordonatorul de voluntari al unui eveniment important al nostru. Ea încă se implică. Spiritul de implicare și de devotament pe care l-a învățat la ROD crește. Probabil este important să ai și susținerea părinților. Mi-ar plăcea să fie un mesaj puternic din partea noastră, care suntem și proaspăt părinți, dar am și ajutat la creșterea mai multor generații. Este nevoie ca cei mici, indiferent de vârstă, să vadă modelul în părinți și să se implice. Voluntariatul este foarte important”, spune Ana.

Pentru ca cei doi să se poată implica total în proiect, Școala de fapte bune este împărțită pe grupe de maximum 15 copii, fiind întinsă pe o durată de 3 luni per grupă. De asemenea, cei mici au posibilitatea de a continua să vină la activitățile organizate dacă își doresc. Copiii pot intra în program pe baza unui interviu prietenos, pentru ca atât cei mici, cât și părinții să înțeleagă scopul proiectului și conceptul din spate. „Școala de fapte bune” are la activ șapte ediții, peste 100 de copii trecând prin procesul de implicare și formare pus la punct de Valentin și Ana Maria.

În viitor, Valentin și Ana își doresc să continue pe drumul faptelor bune. Nu se dorește extinderea spațiului ROD, ci creșterea calității și a implicării pe termen lung. Aceștia iau în considerare replicarea conceptului în alte orașe, cu sprijinul comunităților locale.

Un alt proiect important inițiat în cadrul ROD este „Oameni pe Hogaș”, un festival stradal care aduce bucurie și implicare. „ Noi am avut dorința de a organiza un eveniment stradal în Piatra Neamț de când ne-am mutat acolo. Dar la un moment dat a apărut ideea asta și am zis că e momentul acum. Hogaș este o stradă unde s-a desfășurat târgul, închisă pentru mașini, dar deschisă oamenilor. În acest proiect suntem patru co-organizatori. Noi avem o pasiune de a aduce oamenii împreună. Am pus oamenii la treabă și am evidențiat poveștile frumoase din comunitate”, spune Ana.

„Oameni pe Hogaș” este un festival „între vecini” menit să aducă oamenii împreună, să pună în valoare poveștile locale și să creeze un spațiu de interacțiune. La târg pot fi găsite standuri ale antreprenorilor locali cu produse manuale, agro-bio, dar și o „zonă a micului antreprenor”. Este vorba de standuri pentru copii care vând produse handmade pentru donații. La ediția a cincea de anul acesta au fost 22 de echipe de „mici antreprenori care s-au implicat în poveste. Oamenii se mai pot bucura la eveniment de instalații creative cu mesaje, lecturi de poezie, șezători tradiționale, ateliere de sculptură și o scenă unde pot urca tinerii muzicieni.

„Am plecat la drum cu antreprenori locali care creează și produc lucruri manual, dar și produse agro, de la afine, zmeură, roșii, cartofi sau permacultură. Apoi anul acesta am creat zona micului antreprenor în care am dat spațiul din stradă către 22 de copii care și-au creat în două săptămâni produse pe care le-au pus la vânzare în schimbul unei donații.

Erau copii de 7 până la 13-14 ani și vindea produse pe care le-a făcut ei anterior, tricouri, brioșe sau limonadă, brățări, viniluri pictate, hârtie de mână pictată, brățări, etc. Am avut 8 instalații creative cu mesaj. E prima dată când facem lucrul acesta. Am avut și șezătoarea din Borlești, o șezătoare recunoscută la nivel național. Doamnele au cusut semne care au un simbol profund și alese cu atenție”, spune Valentin.

Ediția a cincea atras peste 5.000 de participanți și a avut peste 40 de standuri. Oameni pe Hogaș s-a bucurat și de sprijinul unor sponsori locali, care au ajutat la realizarea evenimentului. „Scopul este să nu treci dintr-un capăt în altul al străzii, ci să descoperi, să te așezi. Am creat locuri micuțe de povestit, locuri de muzică. Lucrăm noi cât mai mult și cât mai bine să avem ateliere, să avem experiențe, să avem produse bune, sincere, care transmit valoare”, spune Ana.