Amenințare cu masacru armat la o școală din Capitală. Mesaj anonim, trimis la Inspectorat

Inspectoratul Școlar al Sectorului 2 a primit, duminică seara, un e-mail de la o persoană care s-a prezentat sub numele „Angela” și în care amenința că luni dimineața va comite un masacru într-o școală din Capitală. Mesajul a determinat convocarea conducerilor școlilor, sesizarea Poliției și impunerea unor măsuri imediate de ordine la porțile unităților de învățământ.

„Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor”, se arată în mesajul care a alertat autoritățile.

Inspectorul școlar al Sectorului 2 a transmis directorilor unităților de învățământ să sesizeze Poliția pentru orice comunicare suspectă sau amenințare îndreptată împotriva elevilor ori a instituțiilor.

Măsurile imediate recomandate includ restricționarea accesului persoanelor neautorizate, verificări la intrare efectuate de agenții de pază și comunicări oficiale coordonate cu forțele de ordine pentru a evita informațiile neverificate care pot genera panică. Ancheta privind originea e-mailului a fost preluată de Poliție.

”La data de 21 septembrie, Poliţia Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ din municipiul Bucureşti şi unele unităţi medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare”, a transmis Poliţia Capitalei, printr-un comunicat, în care se precizează că s-au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei.

”Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală. Menţionăm că Poliţia Capitalei şi celelalte structuri de ordine publică acţionează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona instituţiilor de învăţământ şi unităţilor medicale. Poliția tratează cu seriozitate acest caz”, se mai arată în comunicatul Poliției.

Reamintim că zece persoane au fost ucise, în luna iune, într-un atac armat la o şcoală din Graz, Austria, de către un fost elev în vârstă de 21 de ani, care apoi s-a sinucis. Presupusul trăgător era cetăţean austriac, locuia în Graz şi cel mai probabil deţinea arme în mod legal, neavând antecedente penale. El a frecventat şcoala în trecut, dar nu a absolvit. Alte 11 persoane au fost rănite.