Risc mare de amenzi pentru părinții care-și duc copiii la școală. Un nou proiect de lege depus la Senat propune modificări importante la Codul Rutier (OUG nr. 195/2002). Dacă inițiativa va fi adoptată, șoferii care staționează nejustificat în dreptul unităților de învățământ, în intervalul 07:00 – 20:00, riscă amenzi de până la 725 de lei. Scopul proiectului este să fluidizeze traficul și să creeze zone dedicate pentru îmbarcarea și debarcarea copiilor în siguranță.

Proiectul prevede amenajarea și semnalizarea unor spații speciale destinate părinților care își lasă sau își iau copiii de la grădinițe și școli. Aceste locuri vor putea fi utilizate maximum 20 de minute și vor fi disponibile în intervalul 07:00 – 20:00.

Cei care ocupă aceste spații fără a avea dreptul riscă amenzi cuprinse între 580 și 725 de lei, echivalentul a 4–5 puncte de amendă, luând în calcul valoarea actuală a punctului, stabilită la 145 de lei.

Proiectul de lege introduce și o altă modificare importantă: rezervarea gratuită a cel puțin două locuri de parcare sau minimum 5% din numărul total de locuri din apropierea clădirilor de utilitate publică pentru:

femeile gravide;

vehiculele care transportă copii cu vârsta de până la doi ani.

Aceste locuri vor trebui adaptate, semnalizate și marcate distinct, fiind obligatoriu plasate în apropierea intrărilor principale. Clădirile vizate includ școli, spitale, clinici, bănci și instituții ale administrației publice.

Este important de subliniat că modificările propuse nu sunt încă în vigoare. Pentru ca acestea să fie aplicate, proiectul trebuie:

Aprobat în Parlament Promulgat de Președintele României Publicat în Monitorul Oficial

Abia după îndeplinirea acestor pași, prevederile vor deveni obligatorii.

Proiectul vizează reducerea blocajelor de la orele de vârf, în special dimineața și după-amiaza, în preajma unităților de învățământ. Totodată, măsura urmărește creșterea siguranței copiilor în zona școlilor, prin delimitarea unor spații clare pentru îmbarcare și debarcare.

Specialiștii în siguranță rutieră susțin că lipsa unor astfel de locuri provoacă frecvent conflicte între șoferi și blochează accesul ambulanțelor, pompierilor și altor vehicule de urgență.