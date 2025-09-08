Social Șoferii din România pot încălca legea cum vor și nu pățesc nimic în anumite zone







Legislația actuală îi împiedică pe polițiști să aplice sancțiuni pentru infracțiunile prevăzute de Codul Rutier în interiorul cartierelor private. Astfel, fapte precum conducerea fără permis, consumul de alcool sau substanțe interzise le volan și orice alte încălcări ale legii nu pot fi sancționate câtă vreme șoferul nu a ieșit din cartierul privat.

Un polițist, citat de G4Media, a declarat că, chiar și în cazul unui accident, tot ce poate face este să constate eventualele daune și să îndrume părțile implicate către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).

Practic, în interiorul unui cartier privat, regulile de circulație sunt aproape inexistente din punct de vedere legal.

Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, regulile de circulație și sancțiunile prevăzute în Codul Rutier se aplică exclusiv pe drumurile publice. Titlul ordonanței stabilește explicit această limitare, iar definiția „drumului public” exclude spațiile private, chiar dacă acestea sunt deschise traficului zilnic.

Astfel, șoferii din cartiere private pot circula fără permis, fără ITP, fără asigurare, sub influența alcoolului sau a drogurilor, iar poliția rutieră nu are competența de a-i sancționa.

Un accident produs pe un drum privat nu este considerat accident rutier conform legii. Consecințele sunt majore: șoferul nu este obligat să anunțe poliția, ambulanța sau asigurătorul, iar părăsirea locului incidentului nu constituie infracțiune.

În ultimii 20 de ani, România s-a schimbat radical din punct de vedere urbanistic. În proximitatea marilor orașe, au apărut sute de ansambluri rezidențiale private, multe dintre ele dezvoltate ca mini-orașe, cu mii de locuitori.

Cartierul Cosmopolis, unul dintre cele mai mari din țară, este un exemplu relevant: peste 20.000 de rezidenți, zeci de străzi, sute de mașini și un trafic zilnic foarte aglomerat. Cu toate acestea, Codul Rutier nu se aplică aici, iar responsabilitatea pentru siguranța circulației rămâne neclară.

Această „zonă gri” legislativă lasă mii de șoferi și pietoni expuși riscurilor zilnice, fără instrumente clare de sancționare sau de prevenire a accidentelor.

În prezent, în cazul unui accident produs în interiorul unui cartier privat, poliția întocmește doar un proces-verbal de constatare a daunelor materiale. Păgubiții sunt trimiși către BAAR pentru recuperarea prejudiciilor.

Problema reală este că, fără aplicarea Codului Rutier, poliția nu poate verifica alcoolemia, permisul de conducere sau starea tehnică a mașinii. În cazurile grave, chiar și atunci când un șofer conduce fără permis sau sub influența alcoolului, ancheta penală poate fi blocată de cadrul legal actual.

Experții consultați de G4Media atrag atenția că lipsa de reglementare generează un vid juridic periculos și poate crea situații dramatice pentru victimele accidentelor.

Surse din cadrul Poliției Române confirmă că au existat, de-a lungul anilor, mai multe propuneri legislative pentru extinderea aplicării Codului Rutier și asupra drumurilor private. Totuși, toate aceste inițiative au fost respinse de Parlament.

Motivul principal, spun sursele, ar fi presiunea dezvoltatorilor imobiliari, care nu doresc să fie făcuți responsabili pentru starea drumurilor private pe care le administrează. Dacă modificarea ar fi adoptată, dezvoltatorii ar putea fi obligați să:

întrețină infrastructura rutieră din cartierele private;

instaleze semne de circulație conforme standardelor;

răspundă legal pentru accidentele provocate de starea drumurilor.

Fără aceste schimbări, zone precum Cosmopolis, Pipera, Tunari și alte ansambluri rezidențiale mari rămân într-o zonă fără reguli clare, cu riscuri majore pentru siguranța publică.

Cazul Cosmopolis nu este singular. Fenomenul cartierelor private s-a extins în București, Cluj, Iași, Brașov, Timișoara și Constanța. În aceste zone, mii de mașini circulă zilnic pe străzi private, iar accidentele nu pot fi reglementate conform legislației naționale.

Polițiștii rutieri susțin că sunt „legați de mâini” și nu pot interveni eficient în prevenirea și sancționarea abaterilor. În lipsa unei modificări urgente a Codului Rutier, specialiștii avertizează că riscul de accidente grave va crește constant.