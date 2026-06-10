O amendă rutieră nu este definitivă în momentul în care este aplicată. Șoferii au posibilitatea legală de a o contesta, însă doar în condițiile prevăzute de lege și respectând termene clare, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Întregul proces se desfășoară exclusiv în instanță, iar succesul depinde în mare măsură de probele prezentate și de corectitudinea documentelor întocmite de autorități.

În 2026, orice șofer sancționat are dreptul să conteste procesul-verbal de contravenție, dacă apreciază că acesta conține erori sau că sancțiunea nu reflectă situația reală din trafic. Totuși, simpla nemulțumire nu este suficientă, deoarece instanța ia în considerare doar argumentele susținute de dovezi.

Documentul întocmit de agentul constatator trebuie să includă o serie de elemente esențiale, precum datele de identificare ale persoanei sancționate, informațiile despre autovehicul, descrierea faptei și data producerii acesteia, alături de semnătura agentului.

Șoferii au la dispoziție un termen limitat de 15 zile pentru a depune plângerea împotriva sancțiunii. Termenul începe din momentul în care persoana a luat la cunoștință de procesul-verbal, iar depășirea acestuia duce, în mod normal, la pierderea dreptului de contestare.

Procedura implică depunerea unei plângeri la instanța competentă, însoțită de documentele necesare, precum copia procesului-verbal, dovada achitării taxei judiciare de timbru și eventuale probe care susțin poziția contestatarului. Dosarul poate include fotografii, înregistrări sau alte dovezi relevante, iar reprezentarea prin avocat nu este obligatorie, șoferul putând susține cauza și personal.

„Singura cale de a contesta o amendă primită este depunerea unei plângeri la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia ori la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul. Termenul este de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. După împlinirea acestui termen, procesul-verbal neatacat devine titlu executoriu. Nimeni altcineva, inclusiv superiorii ierarhici ai agentului constatator care v-a aplicat amenda, nu o poate anula”, se arată pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.

În practică, instanțele pot dispune anularea amenzii atunci când sunt constatate erori în întocmirea procesului-verbal sau atunci când descrierea faptei nu este suficient de clară ori completă. De asemenea, neconcordanțele în datele de identificare sau lipsa unor elemente esențiale pot influența decizia judecătorului.

Există și situații în care amenda nu mai poate fi aplicată din cauza depășirii termenelor legale. Dacă procesul-verbal nu este comunicat în intervalul prevăzut de lege, sancțiunea poate fi contestată pe acest motiv. De asemenea, executarea silită a amenzilor este supusă unui termen de prescripție stabilit, calculat pe mai mulți ani, în funcție de momentul aplicării sancțiunii.

În situația în care amenda nu este achitată, autoritățile locale pot iniția proceduri de recuperare a sumelor datorate. Acestea pot include măsuri precum poprirea conturilor sau alte forme de executare silită, în funcție de valoarea datoriei și de durata neplății.