Liber la viteze extreme pentru șoferi. Proiect de lege abandonat

Legislativul a intenționat să limiteze vârsta la minim 21 de ani pentru șoferii care vor să conducă mașini extrem de puternice. Dar inițiativa nu a mai ajuns niciodată lege.

Codul rutier trebuia să fie completat și modificat cu mai multe amendamente care să ajute la siguranța de pe șosele. Mai ales că au fost destul de mulți tineri care au avut pe mână mașini puternice și au provocat chiar și accidente mortale. Acesta a fost motivul pentru care legislativul a luat în considerare modificarea legii. Mai exact cei care nu au 21 de ani împliniți să nu poată conduce bolizi extrem de puternici.

Mai exact inițiativa prevedea ca tinerii în cauză să nu poată șofa mașini cu mai mult de 100 cai putere. Aceleași prevederi erau valabile și pentru cei care au permis categoria B de mai puțin de un an.

În aceiași inițiativă legislativă mai era un amendament extrem de interesant care prevedea un număr mai mare de ore de practică. Mai exact, pentru partea practică trebuia să se mărească numărul de ore de la 30 la 45. Doar că nici acest lucru nu s-a mai adoptat, așa că lucrurile au rămas cum au fost stabilite. Aceiași situație este și în cazul pregătirii teoretice.

Limita de vârstă de 21 de ani la șoferii care vor mașini puternice a picat. Ce alte amendamente nu se mai regăsesc în lege, numărul de ore trebuia să fie de 25, nu de 20 așa cum este în prezent și cum a rămas.

De asemenea, proiectul în cauză propunerea li examinatorii persoane fizice. Desigur că nici acest lucru nu a mai fost discutat și nici nu a mai ajuns nicăieri. Pe de altă parte, pietonii care treceau pe la locul permis, dar stăteau pe telefon ar fi trebuit să fie amendați. Nici acest lucru nu a mai ajuns în lege. Asta deși mulți dintre ei nu sunt atenți atunci când trec strada.