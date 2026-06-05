Un scandal de proporții zguduie Biserica Ortodoxă Rusă, după ce autoritățile din Cehia au oferit detalii oficiale despre un incident extrem de controversat. Forțele de ordine au confirmat că substanța descoperită în autoturismul utilizat de înaltul cleric rus Ilarion este un drog de mare risc. Deși mitropolitul a fost pus în libertate la scurt timp după reținere, cazul continuă să genereze valuri de reacții la nivel internațional, conform denikn.cz.

În prezent, liderul religios se află în capitala Rusiei, de unde își exprimă nemulțumirea față de modul în care este reflectat în presa occidentală. Ilarion susține că jurnaliștii încearcă să îi creeze o imagine de spion și că întregul incident ar fi o înscenare, în timp ce superiorii săi pe linie bisericească au decis deja să îi schimbe locul de activitate.

Investigațiile de laborator au risipit orice dubiu cu privire la praful alb găsit de agenți în timpul controlului din trafic. Reprezentanții poliției au oferit declarații clare pentru jurnaliștii de la publicația Deník N, confirmând suspiciunile inițiale.

„Pe baza rezultatelor expertizei, putem confirma că pulberea confiscată s-a dovedit a fi cocaină. Este vorba de câteva grame pe care le-am descoperit în mașină și le-am confiscat”, a declarat Martina Richterová, purtătoarea de cuvânt a poliției din Regiunea Boemia Centrală, pentru publicația „Deník N”.

Evenimentele s-au derulat în stațiunea Karlovy Vary, o zonă unde mitropolitul Ilarion, fost conducător al Eparhiei de Budapesta și Ungaria, fusese transferat să slujească spre finalul anului 2024. Clericul și conducătorul auto al acestuia au fost opriți de echipajele de poliție pe data de 24 mai, sub suspiciunea de posesie de substanțe interzise.

Deși descoperirea a fost una serioasă, cei doi bărbați nu au rămas mult timp în custodia autorităților. După un arest preventiv de 48 de ore, mitropolitul și șoferul său au fost puși în libertate fără măsuri restrictive sau punere sub acuzare oficială.

Procedurile judiciare nu s-au oprit însă aici, criminaliștii continuând analiza amănunțită a probelor ridicate din mașină. Cu toate acestea, oficialul bisericesc se declară absolut convins că testele suplimentare îi vor demonstra nevinovăția. Clericul a numit arestarea sa ca fiind „un fel de acțiune planificată”, respingând ideea că pachetele cu droguri i-ar aparține.

Postul TV Rain menționează că Ilarion este sigur de faptul că amprentele sale sau ale șoferului nu vor fi identificate pe cele trei pachețele și borcanul cu praf alb ridicate de polițiști.

Reacția Patriarhiei de la Moscova a fost una rapidă după revenirea ierarhului în țară. Patriarhul Kirill a hotărât să rezolve situația prin mutarea mitropolitului la o distanță considerabilă de Europa. Astfel, Ilarion a primit o nouă misiune diplomatică și spirituală, fiind numit administrator al parohiilor pe care Biserica Ortodoxă Rusă le coordonează în Brazilia.