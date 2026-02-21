Separatismul transnistrean, susţinut de biserica ortodoxă rusă. Gestul patriarhului Kiril pentru Vadim Krasnoselski

Republica Moldova. Patriarhia rusă a demonstrat încă o dată susţinere pentru separatismul din stânga Nistrului. Patriarhul Kiril l-a decorat pe liderul separatist de la Tiraspol cu o înaltă distincţie bisericească, care i-a fost transmisă de un arhiereu al Mitropoliei Moldovei, supusă canonic Patriarhiei Ruse.

Krasnoselski a fost decorat de Kiril cu Ordinul Bisericii Ortodoxe Ruse al binecredinciosului cneaz Daniil al Moscovei, gradul II. Distincţia fiindu-i înmânată de către arihepiscopul de Tiraspol şi Dubăsari, Savva.

Aceasta nu este prima distincție acordată de Kiril liderului de la Tiraspol. În 2008, pe când conducea așa-numitul minister de interne al regiunii, Krasnoselski a fost decorat cu același ordin, însă de gradul III.

Patriarhul Kiril l-a decorat pe Krasnoselski „pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor dintre biserică și stat”. Astfel, şeful bisericii ortodoxe ruse recunoscând oficial regiunea separatistă ca stat independent.

Pentru înmânarea distincţiei, liderul de la Tiraspol a fost invitat la sediul Eparhiei din Tiraspol.

Solemnitatea evenimentului a fost asigurată şi de prezenţa mai multor oficiali din administraţia nerecunoscută de la Tiraspol, printre care premierul Alexandr Rozenberg, prim-adjunctul său, Vitalii Neagu, ministrul apărării Oleg Obrucikov, vicepreședinta așa-numitului Soviet Suprem, Galina Antufeeva, și șeful securităţii din regiunea separatistă, Valerii Ghebos.

Krasnoselski şi funcţionarii săi au făcut mai multe fotografii cu clerul de la Eparhia de Tiraspol şi Dubăsari, pe care le-a postat pe pagina sa oficială.

Vadim Krasnoselski i-a mulţumit lui Kiril pentru distin acordat, menţionând totodată „rolul ortodoxiei în istoria Transnistriei”.

„Este greu de imaginat istoria Transnistriei fără credință ca atare. Republica noastră are credințe tradiționale. Le respectăm pe toate. Și, în general, nu divizăm credincioșii. Dar există o istorie specială. Istoria Bisericii Ortodoxe Ruse. Istoria ortodoxiei în țara noastră. Și majoritatea oamenilor de aici au fost întotdeauna atrași de ortodoxie”, a declarat liderul de la Tiraspol.

Krasnoselski a mai spus că, la momentul creării „statului transnistrean modern”, existau patru biserici ortodoxe, iar acum sunt aproximativ 140. Iar numărul lor este în creştere.

„Aceasta este voința poporului, dorința enoriașilor. Mă uit la comportamentul oamenilor față de credința ortodoxă și pot trage o concluzie clară: poporul nostru este demn de Biserica Ortodoxă Rusă, iar Biserica Ortodoxă Rusă ar trebui să fie mândră de poporul transnistrean. Nu există profanare, nicio persecuție, nicio dezbinare a credincioșilor. Dimpotrivă, există înțelegere, există armonie, există iubire”, a remarcat Vadim Krasnoselski, exprimându-și convingerea că viitorul Transnistriei este inseparabil de Biserica Ortodoxă Rusă.

Totodată, liderul republicii nerecunoscute a declarat că „ independența Transnistriei garantează păstrarea purității Bisericii Ortodoxe Ruse pe acest pământ”.

După înmânarea distincţiei, arhiepiscopul Savva a venit la Chişinău. „Pe 20 februarie, la Reședința Mitropolitană din Chișinău a avut loc o întâlnire de lucru între Arhiepiscopul Savva de Tiraspol și Dubasari și Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir de Chișinău și Întregii Moldove, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova.

În cadrul întâlnirii fraterne, arhipăstorii au discutat probleme legate de viața Mitropoliei Moldovei, precum și starea actuală de fapt din Episcopia Tiraspol-Dubasari. S-a acordat atenție problemelor pastorale și bisericesc-sociale, precum și aspectelor economice și organizatorice” Se menţionează într-un comunicat al Eparhiei de la Tiraspol.

Potrivit comunicatului, „arhipăstorii și-au confirmat disponibilitatea pentru o cooperare frățească în continuare, în spiritul iubirii creștine și al unității bisericești, pentru binele Sfintei Biserici și al poporului credincios”.