Săptămâna în care Vladimir Putin a câştigat la Dereneu

Republica Moldova. Cele două săptămâni de spectacol, insulte şi violenţe de la biserica din satul Dereneu, raionul Călăraşi, au luat sfârşi, „liniştea” fiind adusă de cei care au pornit tămbălăul. Ca în final, într-o biserică dintr-o comunitate de români basarabeni să se înalţe osanale Patriarhului Kiril, cel care a blagoslovit sute de mii de ruşi să meargă să ucidă în Ucraina şi ca într-un final să moară pe câmpul de luptă ca să li se „ierte păcatele”.

Rugăciunile pentru sănătatea lui Kiril Gundeaev, sub sunetul clopotelor care, vorba unui activist pro-rus, anunţau „victoria adevăratei credinţe”, au fost cireaşa de pe tort în această luptă politică, nicidecum creştinească, care a cunoscurt o mobilizare fără precedent a clerului pro-rus, a partidelor pro-ruse, a activiştilor şi jurnaliştilor pro-ruşi.

Să constituie oare aceste osanale înălţate lui Kiril sensul „adevăratei credinţe”, pentru care un arhiereu s-a dat în spectacol sărutând bocancii poliţiştilor, trei copii au stat închişi timp de două săptămâni în biserică, făcându-şi la fel ca şi părinţii nevoile fiziologice în lăcaşul sfânt, să lipsească de la şcoală şi să doarmă îmbrăcaţi?

Să fie oare atât de importante pentru creştinii din Dereneu rugăciunile pentru sănătatea lui Kiril, încât să ajungă feţele bisericeşti să se bată cu poliţiştii?

De fapt, rugăciunile pentru sănătatea lui Kiril, care sunt rostite la liturghie în bisericile aflate în gestiunea Mitropoliei Moldovei, subordonate Patriarhiei Ruse, reprezintă singura deosebire de liturghiile oficiate preoţii Mitropoliei Basarabiei. Iar serviciile duhovniceşti prestate de preoţii Mitropoliei Basarabiei sunt mai ieftine decât cele prestate de preoţimea Mitropoliei Moldovei.

Ce avea să schimbe pentru enoriaşii din Dereneu faptul că erau să fie păstoriţi de un preot de la Mitropolia Basarabiei? Căci lucru ştiut, nu se roagă lui Buda.

Filmul evenimentelor din ultimele două săptămâni demonstrează o mobilizare fără precedent a lumii ruse şi vasalilor lui Kiril Gundeaev. În timp ce Mitropolia Moldovei tăcea mâlc, Petru Musteaţă, arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni, o faţă bisericească care a compromis canoanele ortodoxe, prostind mulţimea cu scoaterea dracilor şi dezlegarea de farmece, a mobilizat preoţimea din Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni la acţiuni de violenţă.

Mai întâi s-a dat în spectacol în faţa poliţiştilor, îngenunchind şi sărutându-le picioarele, rugându-se tot odată la Dumnezeu ca să le „lumineze minţile” celor aflaţi la datorie. Instigând, în acelaşi timp, enoriaşii, inclusiv din alte sate, mobilizaţi de Vasile Revenco, primarul socialist din Dereneu.

Iar în dimineaţa de 10 februarie, la casa de cultură din satul Sipoteni, raionul Călăraşi, a avut loc adunarea anuală a Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni. La care, pe lângă rapoartele de activitate, preoţimea a fost mobilizată să meargă la Dereneu să „salveze” biserica. În acţiunile de violenţă s-au implicat mai mulţi preoţi şi măicuţe, care nu au putut să nu dea ascultare arhiereului.

Poliţiştii aflaţi la datorie au fost umiliţi, blestemaţi, loviţi. Unui poliţist i-a fost luată staţia radio, fiind lovit cu ea în cap. Se spune că „viteazul” ar fi fost chiar Petru Musteaţă. Iar după ce a fost rupt cordonul de poliţişti, Petru Musteaţă şi câţiva preoţi au intrat în biserică şi s-au baricadat ca să se roage „pentru linişte şi pace”.

În seara de zece februarie, poliţia a reţinut şase persoane, care s-au manifestat prin agresivitate. Printre aceştia au fost primarul Revenco şi apărătorul Marin Sardari, supranumit „avocatul cu cărămida”.

În 2021, Sardari a fost reținut de către polițiști și plasat în izolator pentru 72 de ore, după ce avocatul a luat o cărămidă și a început să lovească cu ea în mașinile care aparțineau unui agent economic. Lui Sardari i-a fost retrasă licenţa, însă în iulie 2023, Curtea de Apel Chișinău a obligat Uniunea Avocaţilor din Moldova să-l repună în drepturi.

Cei şase reţinuţi au fost eliberaţi la 13 ianuarie sub control judiciar de către Judecătoria Străşeni. În sala de şedinţă au fost prezenţi fostul preşedinte Igor Dodon, care se declară prietenul Rusiei, mai mulţi deputaţi socialişti şi comunişti, care au venit să-i susţină pe „creştinii noştri”.

Cei eliberaţi din arest au fost întâmpinaţi de un grup de preoţi şi enoriaşi cu cântece bisericeşti, ca pe nişte „adevăraţi martiri ai neamului”.

Iar seara, sub cupola bisericii din Dereneu s-au înălţat rugăciuni pentru sănătatea lui Kiril Gundeaev.

Conflictul de la Dereneu, declanşat de socialiştii pro-ruşi în complicitate cu Episcopia de Ungheni şi Nisporeni, a aprofundat dezbinarea în societate şi conflictul dintre Mitropolia Moldovei şi Mitropolia Basarabiei.

În timp ce Mitropolia Moldovei folosea pe post de „carne de tun” creştinii evlavioşi, care pot fi manipulaţi uşor, Mitropolia Basarabiei a încercat cuminte să explice cumva că are un contract de gestiune a bisericii din Dereneu pentru o perioadă de 50 de ani, că a câştigat irevocabil la Curtea Supremă de Justiţie.

Nu a fost auzit nici apelul conducerii Mitropoliei Basarabiei, care a condamnat acţiunile de violenţă. Ceea ce nu a făcut Mitropolia Moldovei. Iar preotul Marin Florinel, care cu opt ani în urmă a comis „păcatul de moarte” de a trece la Mitropolia Basarabiei, a rămas să înfrunte de unul singur în casa sa din curtea bisericii de la Dereneu pericolul care venea mulţimii îndoctrinate şi instigate la ură.

Autorităţile statului au avut o reacţie leşinată la conflictul de la Dereneu. Fără ca să sesizeze, probabil, că de fapt a avut loc o mică invazie a Rusiei. Care a folosit biserica ortodoxă şi partidele politice loiale lui Vladimir Putin şi susţinătorului său, Patriarhul Kiril.

Singurii care au încercat ţină piept acestei invazii au fost poliţiştii, care au asigurat ordinea publică în nopţile în care temperaturile au coborât la minus 20 de grade. Fiind umiliţi şi huiduţi chiar de cei care propăvăduiesc dragostea lui Hristos pentru oameni.

Poliţiştii s-au retras de la biserica din Dereneu după ce premierul Alexandru Munteanu a spus că nu se amestecă în acest conflict.

„Noi, ca autorități centrale, nu ne amestecăm în treburile bisericești. E la discreția enoriașilor și a bisericii respective să-și soluționeze problemele.

Legea trebuie respectată, eu am spus-o de mai multe ori, legea este dură dar e lege și trebuie respectată toți, indiferent de afilierile religioase, naționale sau alte lucruri. Noi ca autorități o să urmărim cu atenție acele anchete penale care s-au deschis deja. Legea trebuie să prevaleze în deciziile organelor respective”, a declarat premierul Alexandru Munteanu.

Iar oamenii socialistului Vasile Revenco au venit seara la biserică ca să bată clopotele pentru „marea victorie”. O victorie a lui Igor Dodon, Vladimir Voronin şi Ilan Şor. O victorie a lui Kiril Gundeaev şi a lui Vladimir Putin.

Începând cu duminica de 15 februarie, preotul Alexandru Popa, cel care s-a baricadat cu preoteasa şi copiii în biserică, revine în altar ca să oficieze sfânta liturghie. Iar la slujba de duminică este aşteptat să vină cuplul Igor şi Galina Dodon. Cei doi vor sta, ca de obicei, smeriţi în faţa altarului, atrăgând privirile credincioşilor.

Iar la un moment dat, preotul se va ruga pentru Kiril. Şi nu e exclus că şi pentru Putin.

În acelaşi timp, în bisericuţa improvizată în casa sa, Marin Florinel va oficia şi el liturghia de duminică aşa cum o face de opt ani. Deşi are toate actele în regulă ca să slujească în biserică. Iar micuţa odaie transformată în biserică va deveni din nou neîncăpătoare pentru acei credincioşi din Dereneu care vor veni să se închine lui Dumnezei fără ca să asculte rugăciuni pentru sănătatea lui Kiril Gundeaev.