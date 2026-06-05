Riscul major pentru Republica Moldova în iarna următoare

Republica Moldova va avea, cel mai probabil, acces continuu la piețele internaționale de gaze naturale și energie electrică în următorul sezon rece. Cu toate acestea, marea provocare a iernii viitoare nu va fi lipsa resurselor energetice, ci povara financiară uriașă pe care o vor reprezenta tarifele pentru cetățeni, conform noi.md.

Această analiză a fost prezentată de fostul viceprim-ministru și fost ministru al Economiei, Alexandru Muravschi, în cadrul emisiunii TV Fedorova Time. Fostul oficial a demontat scenariile de criză privind o eventuală blocare a aprovizionării, mutând reflectorul pe capacitatea de plată a populației.

Conform explicațiilor oferite de fostul ministru al Economiei, infrastructura regională și mecanismele comerciale actuale permit Chișinăului să achiziționeze energia necesară de pe bursele de profil. Totuși, instabilitatea geopolitică își va spune cuvântul în stabilirea prețului final.

„Nu există pericolul ca accesul nostru la piața energetică să fie blocat”, a declarat el.

Potrivit lui Muravschi, Moldova va putea cumpăra gaze și energie electrică de pe burse, însă, pe fondul crizei din Strîmtoarea Ormuz, problema financiară devine esențială. Turbulențele din punctele maritime cheie pentru comerțul cu hidrocarburi pot genera scumpiri în lanț la nivel mondial, un șoc resimțit direct și pe piața moldovenească. „Nu va exista niciun embargo și accesul la piață nu va fi blocat, dar problema este de natură financiară”, a subliniat expertul.

O altă vulnerabilitate majoră identificată pentru iarna care urmează este legată de sustenabilitatea schemelor de ajutor guvernamental. În anii precedenți, facturile mari au fost suportate mai ușor de cetățeni datorită banilor veniți de la partenerii de dezvoltare, un scenariu care s-ar putea să nu se mai repete la aceeași scară.

Muravschi a subliniat că sezoanele anterioare de încălzire s-au desfășurat cu un sprijin semnificativ din exterior. „Compensațiile au fost plătite în mare măsură din fonduri acordate de Uniunea Europeană”, a spus el.

Dacă rezervele sau granturile externe vor fi mai reduse, statul va fi pus în dificultate, iar impactul va fi resimțit direct în buzunarele celor mai vulnerabili consumatori. În zona de risc se vor pomeni pensionarii, familiile cu copii, angajații din sectorul public și cetățenii cu venituri mici.

Impactul unor tarife mari, neacoperite de ajutoare sociale substanțiale, ar putea fi devastator pentru o mare parte a societății din Republica Moldova, unde veniturile lunare sunt deja măcinate de inflația din ultimii ani.

„Dacă pensia medie este de 4.000 de lei, în sezonul de iarnă jumătate din suma aceasta se duce pe utilități”, a remarcat Muravschi.

În concluzie, securitatea energetică a țării nu mai reprezintă o problemă de ordin tehnic sau de logistică, ci una strict legată de economie și protecție socială.

Expertul a subliniat că mulți cetățeni se află deja la limita supraviețuirii. „Problema nu este dacă va fi gaz și energie electrică. Problema este la ce preț vor fi acestea și dacă populația își va putea permite aceste cheltuieli în timpul iernii”, a rezumat Muravschi.