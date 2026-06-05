Europarlamentara Diana Șoșoacă a apărut în fotografii alături de Ilan Șor la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF 2026), desfășurat în Rusia, după ce oligarhul moldovean fugar a publicat imagini în care cei doi apar împreună și a descris-o drept „viitorul președinte al României libere”, potrivit mesajelor de pe Facebook.

Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale de Ilan Șor și Diana Șoșoacă în cursul zilei de 5 iunie și au atras atenția în contextul participării ambilor la unul dintre cele mai importante forumuri economice organizate anual în Federația Rusă. Evenimentul reunește lideri politici, oameni de afaceri și reprezentanți ai mai multor state.

În mesajul care a însoțit fotografiile, Ilan Șor a scris în limba rusă: „Cu Diana Șoșoacă, viitorul președinte al României libere”. În imaginile distribuite online, cei doi apar împreună în incinta forumului, iar într-una dintre fotografii sunt surprinși îmbrățișându-se.

Șor este un politician și om de afaceri moldovean condamnat în Republica Moldova în dosarul fraudei bancare cunoscute drept „furtul miliardului” și stabilit în Rusia. În ultimii ani, numele său a fost asociat frecvent cu acțiuni și mesaje favorabile Kremlinului.

Prezența Dianei Șoșoacă la SPIEF 2026 a fost remarcată și după participarea acesteia la o dezbatere dedicată impactului inteligenței artificiale asupra mass-media, politicii și securității informaționale.

În cadrul aceluiași panel a fost prezentă și Marina Tauber, una dintre colaboratoarele apropiate ale lui Ilan Șor.

Potrivit informațiilor prezentate la forum, discuțiile au vizat efectele tehnologiilor bazate pe inteligență artificială asupra spațiului informațional, riscurile dezinformării și utilizarea noilor instrumente digitale în context geopolitic.

Șoșoacă a declarat că participă la eveniment la invitația Administrației Prezidențiale a Federației Ruse și că scopul deplasării este menținerea canalelor de dialog între România și Rusia.

Diana Șoșoacă este europarlamentar și lider al partidului S.O.S. România. Ea a fost aleasă în Parlamentul European în 2024 și a fost anterior senator în Parlamentul României.

Apariția sa alături de Ilan Șor la Sankt Petersburg are loc într-un context regional sensibil, marcat de relațiile tensionate dintre Rusia și statele occidentale, precum și de dezbaterile privind influența rusă în Europa de Est.

Participarea unor politicieni europeni la evenimente organizate în Rusia continuă să genereze reacții și discuții în spațiul public.

Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg este unul dintre principalele evenimente economice organizate anual de autoritățile ruse.

Acesta reunește reprezentanți guvernamentali, lideri politici și mediul de afaceri pentru dezbateri privind economia, investițiile, tehnologia și relațiile internaționale.