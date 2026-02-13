Scandal la Dereneu. Primarul socialist Vasile Revenco, plasat sub control judiciar după violențele de la biserică

Republica Moldova. Primarul localității Dereneu, Vasile Revenco, a fost plasat sub control judiciar pentru 30 de zile, ca urmare a participării la altercațiile cu poliția din fața bisericii din sat. Decizia a fost luată astăzi de Judecătoria Strășeni. Adus în fața judecătorilor, edilul a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor și s-a apucat să citească rugăciuni.

La ieșirea din sala de judecată, Revenco a declarat că va respecta prevederile legii și a respins ideea implicării politice în conflict.

„Îndemn la pace, la liniște, la negocieri, la respectarea legii. Dacă am interdicție judiciară, înseamnă că trebuie să respect. Îmi doresc să fie liniște în sat, eu am venit primar ca să fie liniște în sat”, a spus Vasile Revenco, afiliat Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

Avocatul preotului din Dereneu, Alexandru Popa, reținut marți seara după ce zeci de enoriași au pătruns cu forța în biserică, a fost eliberat de magistrații Judecătoriei Strășeni.

Poliția a reținut inițial șase persoane pentru 72 de ore, după incidentele din 10 februarie, când aproximativ 150 de persoane au rupt cordonul de ordine și au intrat în lăcașul de cult. În timpul altercațiilor, carabinierii au fost agresați și au fost sustrase stații de comunicare, fapta fiind calificată drept sfidare a legii.

În sediul Judecătoriei Strășeni au fost surprinși mai mulți politicieni, deputați socialiști și comuniști, precum Igor Dodon și Diana Caraman.

Potrivit surselor TVR MOLDOVA, primarul localităţii din Dereneu, Vasile Revenco, ar fi fost anterior condamnat pentru omor. Antecedente penale ar avea şi avocatul Marin Sardari care, acum cinci ani, a ajuns pe mâna poliţiei după ce a lovit cu o cărămidă mașinile unui agent economic.

Mitropolia Basarabiei şi Mitropolia Moldovei condamnă escaladarea evenimentelor din Dereneu. Ministerului Culturii a clarificat că, biserica din Dereneu este un monument istoric și se află în proprietatea statului. În urma unei solicitări făcute de enoriași și de preotul Florin Marin, în anul 2019, lăcașul de cult a fost dat în folosință, pentru 50 de ani, comunității religioase „Adormirea Maicii Domnului", ce aparține Mitropoliei Basarabiei.

Ieri, preoții de la Episcopia de Ungheni și Nisporeni au cerut anularea documentului din 2017 prin care biserica din Dereneu a trecut de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei, dând asigurări că fostul paroh ar fi falsificat semnăturile sătenilor. Aceștia au depus o cerere prealabilă la Ministerul Justiției, pe care instituția spune că o va examina și apoi se va expune. Nu este clar însă dacă o eventuală anulare ar putea afecta hotărârea irevocabilă a CSJ, care a stabilit transmiterea lăcașului în folosința Mitropoliei Basarabiei.

Astfel, reprezentanții Mitropoliei Moldovei au cerut Ministerului Justiției să retragă documentul prin care acum nouă ani, biserica din satul Dereneu a trecut din subordinea unei mitropolii la cealaltă. Ei îl acuză pe preotul Marin Florin că ar fi falsificat semnăturile localnicilor și au adus astăzi în fața presei o femeie a cărei semnătură se regăsește în listă, dar care dă asigurări că nu și-a dat acordul pentru asta. Părintele Florinel Marin a respins acuzațiile.

Disputa privind dreptul de folosință asupra Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu durează de mai mulți ani și implică Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei. În 2017, parohul Florinel Marin și o parte dintre enoriași au trecut la Mitropolia Basarabiei. În 2018, un grup de localnici a schimbat lacătul bisericii și l-a alungat pe preot, instalându-l pe Alexandru Popa, numit de Mitropolia Moldovei.

Conflictul a escaladat la sfârșitul lunii ianuarie 2026, când poliția a intervenit pentru a calma îmbrâncelile dintre localnici și autorități. Litigiul a fost soluționat definitiv în iunie 2025, când Curtea Supremă de Justiție a stabilit că Mitropolia Moldovei nu are drept legal asupra bisericii.